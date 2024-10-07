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        Haberler Kültür-Sanat Sinema 'İstanbul: İşgal ve Zafer' belgeseli Beyoğlu Sineması’nda

        'İstanbul: İşgal ve Zafer' belgeseli Beyoğlu Sineması’nda

        İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı anısına hazırlanan "İstanbul: İşgal ve Zafer" belgeseli 9 ve 12 Ekim akşamı saat 19.00'da, 16 Ekim Çarşamba günü saat 16.00'da Beyoğlu Sineması'nda ücretsiz olarak izleyicilerle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2024 - 10:38 Güncelleme: 07.10.2024 - 10:38
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        'İstanbul: İşgal ve Zafer' belgeseli
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        İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı anısına hazırlanan "İstanbul: İşgal ve Zafer" belgeseli Beyoğlu Sineması’nda gösterime giriyor. İBB Miras Belgesel prodüksiyonuyla, alanında uzman bilim insanları ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katkılarıyla hazırlanan, yönetmenliğini Hacı Mehmet Duranoğlu, danışmanlığını Prof. Dr. Şaduman Halıcı’nın üstlendiği belgesel, özel fotoğraf, belge ve görüntüler içeriyor. Belgesel, 9 ve 12 Ekim akşamı saat 19.00’da, 16 Ekim Çarşamba günü saat 16.00’da Beyoğlu Sineması’nda ücretsiz olarak izleyicilerle buluşacak.

        İBB Miras Belgesel’in ilk prodüksiyonu olan "İstanbul: İşgal ve Zafer" belgeseli, işgalcilerin İstanbul’a nasıl geldiğini, 5 yıl boyunca neler yaptıklarını ve Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde kazanılan Kurtuluş Savaşı’nın sonunda İstanbul’un nasıl kurtarıldığını konu alıyor.

        Tarihi bir tesadüfle aynı gün Adana’dan İstanbul’a gelen Mustafa Kemal Atatürk, Haydarpaşa’da trenden inmiş, yaveriyle birlikte işgal donanmasının arasından geçerek karşıya geçmişti ve gördüğü manzara karşısında “Geldikleri gibi giderler” demişti. İBB Miras ve İBB Kültür koordinasyonuyla hazırlanan belgeselin görüntü yönetmenliğini C. Murat Özcan ve Hasan Öztaş, kurgusunu Beran Pekol, grafik tasarımını Harun Türkmenoğlu’nun yaptığı belgeselin müzikleri Saki Çimen ait. Belgeselde; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Prof. Dr. Şaduman Halıcı, Doç. Dr. Çağla Derya Tağmat ve tarihçi öğretmen albay Kadir Türker Geçer röportajlarıyla yer alıyor.

        Beyoğlu Sineması’nda gösterimi olacak "İstanbul: İşgal ve Zafer" belgeselinin ücretsiz biletleri İstanbul Senin uygulaması üzerinden temin edilebilir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Beyoğlu Sineması
        #İBB Miras
        #Şaduman Halıcı
        #Ekrem İmamoğlu
        #İstanbul: İşgal ve Zafer
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