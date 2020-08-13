Global etki odaklı girişimcilik ekosistemi YGA ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Pozitif teknolojiler, çift kanatlı girişimler İstanbul’dan dünyaya yayılsın’ vizyonuyla hayata geçirilen inovasyon platformu Tech İstanbul, demo day etkinliğini gerçekleştirdi.
Etkinlik kapsamında 159 girişim içerisinden belirlenen aralarında Reegen, Duckt, Stroma, Kodeco, Bluedot ve BakTek’in de yer aldığı toplam 6 girişim daha adil ve daha yeşil bir İstanbul için yaratıcı teknolojilerini ortaya koydu.
Etkinlikte konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul’un özellikle yüksek teknoloji sürecinde dünya ekseninde çok iyi bir yerde konumlanmasını arzu ediyoruz. Çünkü dünya gelişiyor ve dünyanın yeni teknolojilerle kendini ispat eden şehirlere, ülkelere ihtiyacı var. İstanbul’un bu konuda da üstün bir rol ortaya koyma zorunluluğu var" dedi.
YGA’nın Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Yaman da, "İnovasyon platformu Tech İstanbul’u İBB ile birlikte ‘Pozitif teknolojiler, çift kanatlı girişimler İstanbul’dan dünyaya yayılsın’ vizyonuyla hayata geçirdik. Çift kanatlı girişimciler insanlığa faydalı, teknoloji temelli ilkleri hayata geçiriyor. İstanbul gibi büyük bir metropolde hayata geçen bu projeler dünyadaki diğer metropollere de ilham verecek. Günün sonunda Türkiye’nin ve İstanbul’un yüksek teknoloji ithal eden bir şehir, ülke değil ihraç eden bir ülkeye ve şehre dönüşmesini hayal ediyorum. Bunun da yolu bu aşamalardan, yani girişimciliği hayata geçiren bir modelden geçiyor" diye konuştu.
Etkinlikte geliştirdikleri teknolojileri tanıtan girişimciler ise şu şekilde,
- Kodeco: Temiz enerji ve akıllı teknolojilerle geleceğin ulaşım çözümlerini geliştirmek amacıyla kurulmuş bir tekno-girişim firması.
- Reengen: Enerji değer zincirinde üretimden tüketime kadar uçtan uca veri analizi çözümleri sunuyor.
- BakTek: Mikrobiyolojiyi ileri teknoloji kullanarak atık su sistemlerinin daha verimli çalışmasını sağlayan inovatif ürünler geliştiriyor.
- Stroma: Kazaları azaltmak için sürücü ve işçi davranışını analiz eden yapay zeka tabanlı bir arayüzü.
- Bluedot: Elektrikli araç şarj cihazlarını sürücülerle en uygun şekilde bağlıyor.
- Duckt: Tak&çalıştır evrensel adaptörü ve IoT şarj çözümüyle kamusal alanın düzenlenmesi ve MaaS için daha iyi bir deneyim sağlıyor.
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