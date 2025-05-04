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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın zirvesinde - İş-Yaşam Haberleri

        İstanbul Havalimanı nisan ayını zirvede tamamladı

        İstanbul Havalimanı günlük ortalama 1529 uçuşla nisan ayında Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 16:39 Güncelleme: 04.05.2025 - 16:39
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        İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın zirvesinde
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        Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (EUROCONTROL) nisan ayına ilişkin "Avrupa Havacılık Raporu" yayımlandı.

        Buna göre, İstanbul Havalimanı, bu dönemde günlük ortalama 1529 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

        İstanbul Havalimanı'nı günlük 1432 uçuşla Amsterdam Schiphol, 1393 uçuşla Londra Heathrow, 1377 uçuşla Paris Charles De Gaulle ve 1347 uçuşla Frankfurt havalimanları takip etti.

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