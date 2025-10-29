Habertürk
        İstanbul Havalimanı 7. yaşına Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak girdi

        İstanbul Havalimanı 7. yaşına Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak girdi

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrupa'nın en yoğun havalimanı haline gelen İstanbul Havalimanı'nda 7 yılda 402 milyon 937 bin 350 yolcuya ve 2 milyon 695 bin 738 uçak trafiğine hizmet verdiklerini bildirdi

        Giriş: 29.10.2025 - 17:32 Güncelleme: 29.10.2025 - 17:32
        İstanbul Havalimanı 7. yaşına Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak girdi
        Uraloğlu, Türkiye'nin "mega projesi" İstanbul Havalimanı'nın açılış yıl dönümü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, havalimanını 29 Ekim 2018'de hizmete aldıklarını, Cumhuriyet'in 102'nci yılında İstanbul Havalimanı'nın da 7 yaşına girdiğini ifade etti.

        Söz konusu havalimanının yıllık 90 milyon yolcu kapasitesiyle Türkiye'nin en büyük havalimanı olduğuna işaret eden Uraloğlu, "İstanbul Havalimanı'nda 7 yılda 402 milyon 937 bin 350 yolcumuza ve 2 milyon 695 bin 738 uçak trafiğine hizmet verdik. Aynı dönemde 15 milyon 535 bin ton yük taşındı." bilgisini verdi.

        İstanbul Havalimanı'nın yıllardır Avrupa'nın en yoğun havalimanı ünvanına sahip olduğunu ve Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının 23 Ekim'deki Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'nda da bu ünvanını koruduğunu belirten Uraloğlu, "Havalimanımız, 13-19 Ekim'i kapsayan raporda günlük ortalama 1556 uçuşla Amsterdam, Frankfurt, Paris Charles de Gaulle ve Londra Heathrow gibi Avrupa başkentlerindeki havalimanlarını geride bıraktı." ifadesini kullandı.

        Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nı sürekli geliştirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek şunları kaydetti:

        "17 Nisan 2025'te İstanbul Havalimanı'nda eş zamanlı üçlü bağımsız pist operasyonu uygulamasını hayata geçirerek Avrupa'da bir ilki başardık. Bu sistemle İstanbul Havalimanı'nda aynı anda 3 uçak birbirinden tamamen bağımsız pistlere iniş veya kalkış gerçekleştirmeye başladı."

