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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İstanbul'daki depremin ardından Çeşme'de rezervasyonlar arttı - İş-Yaşam Haberleri

        İstanbul'daki depremin ardından Çeşme'de rezervasyonlar arttı

        İstanbul'un Silivri ilçesinde meydana gelen deprem sonrası kenti terk eden bazı vatandaşlar Çeşme'ye yöneldi. Çeşme Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Orhan Belge, "Dün akşamdan itibaren rezervasyon için oteller aranmaya başlandı. Çeşme'ye doğru hareketliliğin olduğunu görüyoruz" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 11:11 Güncelleme: 24.04.2025 - 11:11
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        İstanbul'daki depremin ardından Çeşme'de rezervasyonlar arttı
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        Çeşme Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Orhan Belge, İstanbul'daki deprem gelişmelerini üzülerek takip ettiklerini ifade etti.

        Deprem sonrası iki günlük tatilin hafta sonuyla 4 günlük bir süreci oluşturduğunu vurgulayan Belge, "Dün akşamdan itibaren rezervasyon için oteller aranmaya başlandı. Çeşme'ye doğru hareketliliğin olduğunu görüyoruz" dedi.

        Belge, şunları kaydetti:

        "Burada önemli olan bizim iş yapmamız ya da otellerin kazanması değil. Bizim için en önemli durum halkımıza bir şey olmaması ve bir kişinin bile burnunun kanamamasıdır. 6,2 büyüklüğündeki depremin yaşandığı İstanbul'da eğitime 2 gün ara verilmesiyle bölgedeki otellere talep artmaya başladı. Misafirlerimiz 4 gün tatil yapacak, dinlenecek ve moralini düzeltecek. Misafirlerimize kapılarımız sonuna kadar açık ve elimizden gelen desteği vereceğiz."

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