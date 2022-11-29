İstanbul'daki 3'lü infazın zanlısı yakalandı

İstanbul'daki 3'lü infazın zanlısı 4 gün sonra yakalandı
İstanbul Şişli'de bir gecekonduda av tüfeği ile vurulmuş 2'si kadın 3 kişinin ölümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. 4 gün önce meydana gelen olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri katıl zanlısını yakaladı
İstanbul'da, bir gecekonduda av tüfeği ile vurulmuş 2'si kadın 3 kişinin ölümüne ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, 4 gün önce Şişli ilçesi Kuştepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, gelen ihbar üzerine olay yerine giden polis gecekonduda ev sahibi Vahit Ateş, Tülay Vural ve Merve Özturan'ı başlarından av tüfeği ile vurulmuş olarak bulmuştu.
ZANLI OPERASYONLA YAKALANDI
Olayın ardından harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmanın ardından şüphelinin kimliğini belirledi. 3 kişinin katil zanlısı B.P., düzenlenen operasyonla yakalandı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
*Fotoğraflar: DHA
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."
Son dakika: Kuştepe'de katliam! 3 kişiyi öldürdü, böyle yakalandı... - Haberler/istanbul-daki-3-lu-infazin-zanlisi-yakalandi-3543013
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.