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Şişli’de vahşet: 2'si kadın, 3 kişi öldürüldü

İstanbul Şişli’de bir gecekonduda av tüfeği ile vurulmuş 2’si kadın 3 kişinin cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine giden polis olayla ilgili çok yönlü çalışma başlattı. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberi...

Giriş: 25.11.2022 - 21:11 | Güncelleme: ABONE OL
Şişli’de vahşet: 2'si kadın, 3 kişi öldürüldü
Şişli’de vahşet: 2'si kadın, 3 kişi öldürüldü
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Bu akşam saat 18:30 sıralarında gelen bir 'silahla ateş etme' ihbarı, polisi harekete geçirdi.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Şişli'nin Kuştepe Mahallesi'ndeki Zeytinlik Sokak'ta meydana gelen olayda polis, silah seslerinin 46 yaşındaki Vahit Ateş’in gecekondu evinden geldiğini tespit etti.

3 KİŞİNİN CESEDİ BULUNDU

Gecekondunun kapalı kapısı vuruldu, ancak cevap verilmedi. Gecekondunun penceresinden içeri bakan polis içerde kanlar içinde yatmış cesetleri gördü. Kapıyı açarak içeri giren polis, 2’si kadın, 3 kişinin cesediyle karşılaştı.

KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Yapılan incelemede öldürülen kişilerin ev sahibi Vahit Ateş, 17 yaşındaki Tülay V. ve 27 yaşındaki Merve Özturan olduğu tespit edildi.

İncelemede 3 kişinin kafa kısmında saçma girişleri olduğu saptandı. Olay yerinde yapılan incelemede 4 adet boş kovan bulundu. Olayla ilgili çok yönlü çalışma sürdürülüyor.

Fotoğraf: DHA

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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