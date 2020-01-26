İHA

Kaza, akşam saat 23.00 sıralarında Sultangazi Malkoçoğlu Mahallesi Arnavutköy Yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 MOD 62 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Refüje çıkan araç elektrik direğine çarparak takla attı.

Kaza nedeniyle ani fren yapan 34 CNP 44 plakalı minibüse de 34 NJ 4478 plakalı otomobil çarptı. Yaşanan kaza sonucu araçlarda bulunan 7 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. İHA'nın haberine göre; diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.

Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza sonucu yolda trafik oluştu. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.