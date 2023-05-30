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İstiklal Caddesi´nde bayıltan dayak!

İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde feci görüntüler kaydedildi. Olayla bir kişi, 3 saldırgan tarafından tekme tokat dövüldü. Saldırıya uğrayan kişi baygınlık geçirdi

Giriş: 30.05.2023 - 09:46 | Güncelleme: ABONE OL
İstiklal Caddesi'nde dayak! Tekme tokat saldırıp bayılttılar - Son dakika haberler
DHA

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 3 kişi tarafından tekme tokat dövülen kişi baygınlık geçirdi.

DHA'nın haberine göre yere düştükten sonra da tekmelenen kişi araya girenler tarafından kurtarıldı. O anlar saniye saniye görüntülendi.

Olay, Pazar günü sabah saat 05.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, aralarında tartışma çıkan bir kişi diğer kişiye tokat attı. Tokat atılan kişi yere düşerken, ona tokat atan kişi 3 kişi tarafından tekme tokat dövüldü.

Yere düştükten sonra da defalarca tekmelenen kişi kısa süreli baygınlık geçirdi. Araya giren vatandaşlar kavgayı ayırmaya çalışırken hıncını alamayan saldırganlar tekme ve yumruklarla yerde yatan kişiyi darp etmeye devam etti.

Bir anlık boşluktan faydalanıp yerden kalkan kişi koşarak olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan olay saniye saniye kameraya yansıdı.

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