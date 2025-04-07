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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İstanbul'da yaşam maliyeti 87.485 TL - İş-Yaşam Haberleri

        İstanbul'da yaşam maliyeti 87.485 TL'ye ulaştı

        Mart ayında İstanbul'da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 87.485 lira olarak hesaplandı. Yaşam maliyeti aylık yüzde 2.38, yıllık yüzde 51.95 yükseldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.04.2025 - 15:29 Güncelleme: 07.04.2025 - 15:29
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        İstanbul'da yaşam maliyeti 87.485 TL
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        İstanbul Planlama Ajansı’nın araştırmasına göre İstanbul’da yaşamanın maliyeti mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 51.95 arttı. İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 87.485 lira olarak hesaplandı.

        İstanbul’da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre yüzde 2.38 yükseldi.

        YIL AY YILLIK DEĞİŞİM ORANI
        2024 Ocak %80,29
        2024 Şubat %81,00
        2024 Mart %81,12
        2024 Nisan %81,05
        2024 Mayıs %83,61
        2024 Haziran %79,55
        2024 Temmuz %71,40
        2024 Ağustos %61,84
        2024 Eylül %60,30
        2024 Ekim %60,46
        2024 Kasım %59,43
        2024 Aralık %57,42
        2025 Ocak %56,21
        2025 Şubat %54,47
        2025 Mart %51,95

        Yaşam maliyetinin aylara göre seyri:

        YIL AY Yaşam Maliyeti
        2024 Ocak 53.058 TL
        2024 Şubat 55.321 TL
        2024 Mart 57.573 TL
        2024 Nisan 59.334 TL
        2024 Mayıs 61.523 TL
        2024 Haziran 63.524 TL
        2024 Temmuz 66.550 TL
        2024 Ağustos 68.933 TL
        2024 Eylül 71.431 TL
        2024 Ekim 73.739 TL
        2024 Kasım 75.717 TL
        2024 Aralık 77.385 TL
        2025 Ocak 82.880 TL
        2025 Şubat 85.453 TL
        2025 Mart 87.485 TL
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