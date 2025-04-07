İstanbul'da yaşam maliyeti 87.485 TL

İstanbul Planlama Ajansı’nın araştırmasına göre İstanbul’da yaşamanın maliyeti mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 51.95 arttı. İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 87.485 lira olarak hesaplandı.

İstanbul’da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre yüzde 2.38 yükseldi.

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YIL AY YILLIK DEĞİŞİM ORANI 2024 Ocak %80,29 2024 Şubat %81,00 2024 Mart %81,12 2024 Nisan %81,05 2024 Mayıs %83,61 2024 Haziran %79,55 2024 Temmuz %71,40 2024 Ağustos %61,84 2024 Eylül %60,30 2024 Ekim %60,46 2024 Kasım %59,43 2024 Aralık %57,42 2025 Ocak %56,21 2025 Şubat %54,47 2025 Mart %51,95

Yaşam maliyetinin aylara göre seyri:

YIL AY Yaşam Maliyeti 2024 Ocak 53.058 TL 2024 Şubat 55.321 TL 2024 Mart 57.573 TL 2024 Nisan 59.334 TL 2024 Mayıs 61.523 TL 2024 Haziran 63.524 TL 2024 Temmuz 66.550 TL 2024 Ağustos 68.933 TL 2024 Eylül 71.431 TL 2024 Ekim 73.739 TL 2024 Kasım 75.717 TL 2024 Aralık 77.385 TL 2025 Ocak 82.880 TL 2025 Şubat 85.453 TL 2025 Mart 87.485 TL