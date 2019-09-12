Geçiş üstünlükleri iptal edilmişti

Yeni eğitim öğretim yılı pazartesi günü başladı. Tatilcilerin dönmesi, okul servislerin de yollara çıkmasıyla kentte trafik yoğunluğu arttı, sabah ve akşam saatlerinde trafik arap saçına dönüyor.

Trafik yoğunluğunun artması usulsüzlükleri de beraberinde getirdi. İstanbul trafiğinde en çok göze çarpan çakarlı araçların sayısındaki artış oldu. Kentin bir çok noktasında trafiğin yoğun olduğu saatlerde kameralar kayıttaydı.

Görevli araçların dışında bir çok çakarlı aracın emniyet şeridini işgal ettiği kameralara yansıdı. Trafikten kaçmak isteyen çakarlı araçlar emniyet şeridinde ilerlerken görüntülendi. Bazı sürücülerin kamerayı görünce emniyet şeridinden çıkmaya çalıştığı fark edildi.

GEÇİŞ ÜSTÜNLÜKLERİ İPTAL EDİLMİŞTİ

İçişleri Bakanlığı, geçiş üstünlükleri nedeni ile trafikte zaman zaman tacize varan sorunlar yaşatabilen çakarlı araçlar için geçtiğimiz aylarda önemli bir düzenleme getirmişti.

Bakanlığın kararına göre polis araçları hariç, bütün çakarlı araçların geçiş üstünlükleri iptal edildi. Düzenlemeye göre hiçbir çakar lambalı araç, elinde görev kağıdı olmadan bu üstünlüğünü kullanamıyor. Konvoy haricinde hariç çakar yakmak da yasaklanmıştı.

KİMLER ÇAKARLI ARAÇ KULLANABİLİR?

Polis İstanbul'da zaman zaman çakarlı araçlara karşı uygulama yapıp usulsüz kullanan sürücüleri yakalıyor.

Çakarlı araçlar için getirilen sınırlamanın ardından yapılan denetimlerde bir polis memuru açığa alınmıştı.

Yönetmeliğe göre ambulans, itfaiye, polis, yol bakım araçları çakar kullanabilir. Çakar kullanacak araçlar Emniyet Müdürlüğü'nün sistemine kaydediliyor ve bu araçlar da sadece görev sırasında çakarlarını kullanabiliyor. Bir de devlet tarafından koruma polisi tahsis edilen kişiler çakar kullanabiliyor.

Usulsüz şekilde çakar taktırıp, bu şekilde emniyet şeridinde giden sürücülere 108 lira ceza kesiliyor.