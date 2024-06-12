İstanbul'da özel hastaneye silahlı saldırı

"KURŞUNLAR CAMLARA İSABET ETMİŞ"

Caddede esnaf olan Sinan Demir silahlı saldırıya ilişkin, "Kendi aralarında bir anlaşmazlık var galiba. İş ortaklığından dolayı mı başka bir şeyden ötürü mü bilemiyorum. Geçenlerde bir kavga oldu hastanede. Sabah erken saatlerde de bir kurşunlama olayı oldu. Kurşunlar camlara isabet etmiş sabah saatlerinde. Gelmişler kurşunlamışlar." diye konuştu.