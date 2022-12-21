Türkiye'de konut fiyatları dolar bazlı artışını sürdürüyor. Ağustos ayında ülke rekoru kırılarak ortalama konut m2 fiyatı 835 dolar olmuştu. Eylülde 866, ekimde ise 891 dolar olan m2 fiyatı 900 dolar sınırına yaklaştı. 2010'dan bu yana yayınlanan rakamlara bakıldığında bundan önceki en yüksek fiyat Ekim 2016'da 801 dolardı.

İSTANBUL'DA DA REKORA YAKLAŞILDI

Ülke genelinde kırılan rekorun ardından İstanbul'da da fiyatlar aydan aya zirveye yaklaşıyor. Ağustosta 1358 dolar olan m2 başına fiyat, eylülde 1400 dolar barajını aşarak 1403 dolar oldu. Ekim ayında ise 1433 dolar ile rekora göz kırptı.

İstanbul'da görülen m2 başına en yüksek fiyat Eylül 2016'da 1479 dolar olarak gerçekleşmişti. O dönem konut kredi faiz oranı 12.09'du. Ekim 2022'ye bakıldığında ise konut kredi faiz oranı 20.98 olarak görüldü. Yüksek kredi faiz oranına rağmen Eylül 2016'daki rekorla sadece 47 dolarlık fark kaldı. Konut fiyat artışının sürdüğü göz önüne alınırsa TCMB'nin bir sonraki konut fiyat endeksinde İstanbul'un rekor kırması sürpriz olmayacak.