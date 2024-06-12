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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İstanbul'da İSBİKE bisiklet kiralama ücretlerine yüzde 100 zam yapıldı - İş-Yaşam Haberleri

        İstanbul'da İSBİKE bisiklet kiralama ücretlerine yüzde 100 zam yapıldı

        İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Akıllı Bisiklet Kiralama Sistemi (İSBİKE) ücretlerine yüzde 100 zam yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 20:12 Güncelleme: 12.06.2024 - 20:12
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        İSBİKE kiralama ücretlerine zam
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        İBB Meclisi haziran ayı üçüncü birleşimi, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

        Mecliste, İSBİKE ücretlerine zam teklifi görüşüldü. Teklifte, yıllık bisiklet kiralama ücretinin yüzde 100 artışla 574 liradan 1148 liraya yükseltilmesi talep edildi.

        Bisiklet kiralamada, 1 saatlik ücretin 22 liradan 44 liraya, 1-2 saatlik ücretin 31 liradan 62 liraya, 2-3 saatlik ücretin de 44 liradan 88 liraya çıkarılması istendi.

        Mecliste yapılan oylamada zam teklifi, AK Parti'nin "hayır" oyuna karşı CHP'li üyelerin oylarıyla kabul edildi.

        Zam tarifesinin onaylandıktan sonra yürürlüğe gireceği belirtildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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