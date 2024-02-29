İstanbul'da güpegündüz uzun namlulu silahlarla saldırı!
İstanbul Arnavutköy'de dün cadde ortasında duran bir araçtan inen 3 kişi, uzun namlulu silahlarla sokaktan geçen iki kişiye saldırı düzenledi. Kaçan kişiler şans eseri kurtulurken, korkunç anlar anbean güvenlik kameralarına yansıdı
Arnavutköy'de caddede yürüyen 2 kişi, silahlı saldırıya uğradı. Hafif ticari araçla olay yerine gelen 3 kişi uzun namlulu silahlarla kurşun yağdırdı.
DHA'da yer alan habere göre o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, dün 18.00 sıralarında meydana geldi.
ARAÇTAN İNİP KURŞUN YAĞDIRDILAR
Cadde ortasında duran hafif ticari araçtan inen 3 kişi ellerinde bulunan uzun namlulu silahlarla 2 kişiye saldırı düzenlendi.
Saldırganlar tarafından bir süre kovalanan iki kişi saldırıdan yara almadan kurtuldu. Polis saldırganların yakalanması için çalışma başlatılırken, saldırı anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.