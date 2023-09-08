MOBİL HAVUZ İLE HELİKOPTERLERE SU DESTEĞİ

Adalarda alınan diğer tedbirlerden de söz eden Çelik, "Mobil havuz dediğimiz yerli üretim olan, 60 ton, 85 ton ve 100 tonluk üretilebilen, aslında çıkış amacı helikopterlere su desteği sağlamak olan ama burada araçların su sıkıntısı olduğu için onu da test edelim dedik. İçini suyla doldurarak onu da kritik noktaya koyduk. Olası bir yangında arazöz dediğimiz yangın araçlarımızın su takviyesiyle ilgili sorunu da çözmeye çalıştık. Bunları Haziran ayından itibaren test etmeye başladık. Bugüne kadar Allah´a şükür yangın çıkmadı tabi ama test sonuçlarımız gayet olumlu. Özellikle sensörler bize birçok uyarıyı verdi. O kritik zamanlarda buraları ekiplerimizle, gönüllülerimizle, emniyet güçlerimizle kontrol ederek burada bir yangın çıkmasını önledik. Bundan sonra da bir sıkıntı olmazsa bunu diğer adalara da, bizim için kritik olan Aydos ormanları ile Sultanbeyli ormanlarında da kullanmak için genel müdürlüğümüzün izniyle bunu da raporlayacağız ve rapor sonuçlarına göre de kullanacağız. Bütün amacımızın yangının çıkmamasına yönelik olması lazım. Bu sistem de bize onu sağlıyor.Ada dışından gelen misafirlerimizde bazen sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Onlardan da ricamız, ormanda temiz hva almak ve doğayı seyretmek için gelsinler "diye konuştu.