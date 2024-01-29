İstanbul'da trafik yoğunluğu yakından takip ediliyor. Megakentteki yoğun trafik iş giriş-çıkış saatlerinde ise daha da artıyor. İstanbullular için "Trafik durumu nasıl?" sorusunun yanıtını ve bölgelerdeki arızları haberimizde bir araya getirdik. İşte, 29 Ocak 2024 canlı İstanbul trafik yoğunluk haritası...