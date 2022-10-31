İstanbul'da 7 yeni deniz hattı yarın başlıyor! İşte yeni seferler ve süreleri!

Marmara Denizi, İstanbul Boğazı ve Haliç'te kıyıya paralel 7 yeni deniz hattının ücretleri de belli oldu. Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Sütlüce-Eyüp hattında 11.50 lira, Avcılar-Bakırköy-Kadıköy hattında 28.74 lira, Avcılar-Bostancı hattında 31.85 lira, Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada hattında 21.90 lira, Çengelköy-Kabataş hattında 9.47 lira, Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Sütlüce-Eyüp hattında 11.50 lira, Bostancı-Caddebostan-Moda-Kadıköy-Kabataş hattında 11.50 liraya yolculuk yapılabilecek.
KADIKÖY- EYÜP SEFERİ 50 DAKİKA
AA'da yer alan habere göre Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Sütlüce-Eyüp arasında hizmet verecek hattın, sefer süresi 50 dakika olarak öngörülüyor. Saat başı olacak şekilde günde 24 sefer yapılması planlanan hatta kışın 400, yazın en az 550 kişi kapasiteli yolcu motoru kullanılacak.
BEŞİKTAŞ- EYÜP HATTINDA 12 SEFER
Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Sütlüce-Eyüp hattında ise günlük 12 sefer yapılması planlanıyor. Yolcu motorlarıyla hizmet verilecek bu hattın sefer süresi ise 50 dakika olacak.
Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada hattında sefer 65 dakika sürecek. Günlük 24 sefer yapılması planlanan hatta kış yolcu kapasitesi en az 400, yaz yolcu kapasitesi en az 550 kişi olan yolcu motoru kullanılması planlanıyor.
ÇENGELKÖY- KABATAŞ HATTI 20 DAKİKA
Sefer süresi 20 dakika olarak öngörülen Çengelköy-Kabataş hattında ise günlük 24 sefer yapılması planlanıyor. Bu hatta kış yolcu kapasitesi en az 220 kişi, yaz yolcu kapasitesi en az 330 kişi olan yolcu motoru kullanılacak.
BOSTANCI-MODA-KADIKÖY-KABATAŞ HATTI 70 DAKİKA
İki kıta arasında hizmet verecek Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş hattının sefer süresi 70 dakika olacak. Hatta günlük 10 sefer yapılması planlanıyor. Bu hatta kış yolcu kapasitesi en az 220 kişi, yaz yolcu kapasitesi en az 330 kişi olan yolcu motoru kullanılması öngörülüyor.
AVCILAR-KADIKÖY HATTINDA 24 SEFER
Sefer süresi 50 dakika olarak planlanan Avcılar-Bakırköy-Kadıköy hattında da günlük 24 sefer yapılması hedefleniyor. Bu hatta kış ve yaz yolcu kapasitesi en az 350 kişi olan deniz otobüsü ile hizmet verilecek.
Sefer süresini 45 dakikaya indirecek Avcılar ve Bostancı hattında günlük 20 sefer yapılması planlanıyor. Bu hatta kış ve yaz yolcu kapasitesi en az 350 kişi olan deniz otobüsü kullanılacak.
28 Ekim'de açılışı yapılan Rumeli Hisarüstü-Aşiyan Füniküler hattına entegre olacak Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu ve Üsküdar-Aşiyan deniz yolu hatları, 28 Ekim itibarıyla yolcularını ağırlamaya başlamıştı.
TÜM AKTARMALARDA YÜZDE 50 İNDİRİM
Öte yandan, 1 Kasım'dan itibaren deniz hatlarına ya da deniz hatlarından yapılan tüm aktarmaların yüzde 50 indirimi olacak.
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