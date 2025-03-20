İstanbul Barosu Başkanı Kaboğlu, İmamoğlu ile görüştü

İstanbul Barosu Başkanı Kaboğlu, beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ile bazı avukatlar, emniyetteki işlemleri süren İmamoğlu için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesine geldi.

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Gözaltındaki İmamoğluyla görüşen Kaboğlu, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, İmamoğlu'nun sabah saat 06.30'dan itibaren özgürlüğünden alıkonulduğunu söyledi.

Kaboğlu, "Anayasamız herkes için, bütün kamu kurumları için bağlayıcıdır. Anayasanın hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını bağlayan üstün hukuk kurallarıdır. Bir kişi nasıl gözaltına alınır, nasıl tutuklanır hepsi anayasada vardır ve belirlenmiştir. Keşke bu şekilde büyük bir anayasa dışı operasyon karşısında bulunmasaydık." dedi.

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İmamoğluyla görüşmesine işaret eden Kaboğlu, "Sayın İmamoğlu'nun morali çok yüksek. Kendini çok daha güçlenmiş hissediyor. Hepinize ve bütün topluma selamları var." ifadesini kullandı.

Açıklamanın ardından Kaboğlu ve beraberindekiler emniyetin önünden ayrıldı.

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.