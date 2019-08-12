12 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dünya spor kamuoyunun gözü 14 Ağustos Çarşamba saat 22.00'de İstanbul Vodafone Park'a çevrilecek. İngiltere Premier Lig
Süper Kupa'yı izlemek için başta İngiltere'den birçok ülkeden taraftarlar tarifeli uçaklarla İstanbul'a gelişleri de başladı. Maç için stadyum dışında olacaklar ile beraber 50 bine yakın İngiliz, İstanbul'da olacak. İngiltere'den tarifeli uçuşlar dışında tarifesiz uçuşlarla da birçok futbolsever İstanbul'a gelecek.
EN AZ İKİ GÜN KALACAKLAR
İngiliz taraftarlar, özellikle kiralanan uçaklarla Liverpool kentindeki John Lennon Havalimanı'ndan ve Londra'daki havalimanlarından İstanbul'a akın akın gelecek. Bunun yanı sıra Chelsea'nin kenti olan Londra'dan ve Liverpool kentine 35 kilometre mesafedeki Manchester kentinden İstanbul'a tarifeli seferlerle gelişleri de başladı. Türk Hava Yolları ve Pegasus Havayolları'nın tarifeli uçakları ile İstanbul ile Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen taraftar grupları da dikkat çekiyor.
Manchester ve Londra'dan İstanbul'a uçuş düzenleyen THY ve Pegasus Havayolları'nın tarifeli uçuşları ile İstanbul'daki otellere de taraftarın ilgisi büyük oldu. Havayolu şirketlerinin rezervasyonlarında önemli artışlar yaşandı. İngiliz taraftarların birçoğu Süper Kupa maçı ile beraber en az iki gün İstanbul'da kalacak.
ÇOK SAYIDA UÇAK İNECEK, KENT EKONOMİSİNE 100 MİLYON EURO KATKI
Maçın yapılacağı 14 Ağustos'ta Kurban Bayramı'na denk gelmesi ve yoğun yolcu trafiğinin olduğu yaz sezonu ile maç için geleceklerin de etkisiyle İstanbul havalimanlarının uçak ve yolcu rekoru kırması bekleniyor. İstanbul'da maçı izlemek için İngiliz taraftarlar içinde turlarla gelenler var. 2 gece konaklamalı maç ve uçak bileti hariç İstanbul turlarının fiyatı 300 sterlin'den başlarken, İngiliz taraftarlar, İstanbul'un tarihi ve turistik yerleri de turlarda gezdirilecek.
Futbolseverlerin yapacakları alışveriş, konaklama, yeme içme ile birlikte İstanbul ekonomisine 100 milyon Euro katkı sağlanması bekleniyor. Oteller de yüksek sezon olması nedeniyle de yüzde yüzün üzerinde doluluk yaşanıyor. Birçok ülke tarafından canlı yayınlanacak olan maç ayrıca İstanbul'un tanıtımına da katkı sağlayacak.
Maç için taraftarların yanı sıra çok sayıda basın mensubu, VIP konuklar, UEFA çalışanları ve misafirleri, sponsor firma yetkilileri ve televizyon ekibi çalışanları olacak. Ağustos ayında ortalama 5 yıldızlı otel fiyatları 600-700 Euro'ları bulurken, yiyecek içecek ve alışveriş ile her gelen taraftarn 2 bin Euro'ya yakın konaklama ile birlikte para harcayacağı bunun da toplam İstanbul ekonomisine 100 milyon Euro katkı sağlayacağı belirtiliyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!