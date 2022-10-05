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İşsizlik maaşı ne kadar, kaç TL? 2022 İşsizlik maaşı ve başvuru şartları

2022 İşsizlik maaşı ne kadar, kaç TL?

İşten ayrılan çalışanlar, yeni bir iş bulana kadar devletten işsizlik maaşı alabiliyor. Maaş, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 80’ini geçmiyor. Peki, 2022 işsizlik maaşı ne kadar, kaç TL? İşte, ödenekle ilgili detaylar...

05.10.2022 - 17:48 | Güncelleme: ABONE OL

  • İşten ayrılan çalışanlar, işsizlik maaşı adı altında devletten aylık ödeme alabiliyor. Bu haktan yararlanmak isteyen vatandaşlar, "işsizlik maaşı ne kadar oldu? 2022'de işsizlik maaşı için kaç TL ödeniyor?" diye soruyor. İşte, detaylarıyla 2022 işsizlik maaşı ödemeleri...

  • İŞSİZLİK MAAŞI NEDİR?

    Sigortalı işsizlere yasada belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için belirli süre ve miktarda yapılan ödemedir. 

  • İŞSİZLİK MAAŞI ALMA ŞARTLARI NELERDİR?

    - Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

    - Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son - 120 gün hizmet akdine tabi olmak,

    - Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

    - Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün - içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak.

  • İŞSİZLİK MAAŞI İÇİN NASIL BAŞVURU NASIL YAPILIR?

    İşsizlik ödeneği için hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekiyor.

    Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. 

    Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülür. 

  • İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR?

    Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40’ı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçememektedir. İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

    2022 yılı için aylık işsizlik ödeneği hesabı 2022 tabloda görülüyor.

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