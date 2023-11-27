İsrail: Serbest bırakılması beklenen İsrailli esirlerin listesi elimize ulaştı

Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, serbest bırakılacak İsrailli esirlerin listesine ulaşıldığı ve incelendiği belirtildi.

Hamas'ın bugün kaç İsrailli esiri bırakacağı veya takasın ne zaman yapılacağına ilişkin ise bilgi verilmedi.

İsrail ile Hamas arasında varılan mutabakat kapsamında bugün son esir takasının yapılması bekleniyor.

"İnsani aranın" uzatılması gündemde

Öte yandan Hamas'ın her gün 10 İsrailli esiri serbest bırakması karşılığında çatışmalara verilen "insani ara"nın 24 saat daha uzatılmasına ilişkin görüşmeler ise devam ediyor.

Katar Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Lulva binti Raşid el-Hatır dün yaptığı açıklamada, Hamas ile İsrail arasında varılan insani aranın uzatılması için siyasi düzeyde müzakereler yürütüldüğünü belirtmişti.

REKLAM

İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu da ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı telefon görüşmesi sonrası görüntülü mesaj yayımlayarak, Hamas'ın serbest bırakacağı her 10 İsrailli esire karşılık, çatışmalara verilen "insani ara"nın birer gün uzatılmasını "olumlu bulduğunu" söylemişti.

Hamas ile İsrail arasında varılan esir mutabakatı kapsamında 24 Kasım'da çatışmalara 4 günlük "insani ara" verilmişti.

Görüşmelerden olumlu sonuç çıkmazsa, "insani ara" yarın sabah Türkiye saatiyle 08.00'de sona erecek.

İsrail ile Hamas arasında varılan mutabakat kapsamında son üç günde 40 İsrailli ve 117 Filistinli esir karşılıklı olarak serbest bırakılmıştı.

İsrail ordusunun 7 Ekim'de başlayan saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 14 bin 854 kişi öldürüldü.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.