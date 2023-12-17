Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İsrail Ordu Radyosu: Gazze ile Mısır sınırına tünel önleyici duvar inşa edilecek - Dünya haberleri

        İsrail Ordu Radyosu: Gazze ile Mısır sınırına tünel önleyici duvar inşa edilecek

        İsrail'in, Gazze ile Mısır arasındaki "Selahaddin Ekseni" adıyla bilinen Akdeniz kıyısı ile Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı arasındaki bölgede yer altından duvar örmeyi planladığı belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 18:08 Güncelleme: 17.12.2023 - 18:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Gazze ile Mısır sınırına tünel önleyici duvar inşa edilecek"
        ABONE OL
        ABONE OL

        İsrail Ordu Radyosu'nun haberine göre, hükümet tünel yapımına engel olmak için inşa edeceği duvarın yapımına Gazze Şeridi'ne saldırılarını sonlandırmasının ardından başlayacak.

        İsmini vermeyen İsrailli bir yetkilinin açıklamalarına dayandırılan haberde, söz konusu duvarın inşası için Mısır hükümetiyle görüşüleceği ve "Kahire'nin bu konunun bir güvenlik ihtiyacı olduğunu anlayışla karşılayacağını umduklarına" yer verildi.

        İsrail'in "i24News" televizyonu da konuya ilişkin haberinde, Mısır'ın Sina ile Gazze Şeridi arasındaki bölgede tünel bulunmadığını defalarca açıklamasına rağmen, İsrail yönetiminin "Selahaddin Ekseni"nin uzantısı olan bölgenin doğusunda yer altından Mısır'a açılan tünellerin varlığından endişe duyduğu aktarıldı.

        Öte yandan İsrail devlet televizyonu KAN ise İsrail güçlerinin geçen hafta Mısır sınırına yakın Refah kentindeki evlere yoğun hava saldırılarına işaret ederek, bu saldırıların hedefinin "Selahaddin Ekseni"nin altında var olduğu iddia edilen tünellerden geçiş yapan Hamas unsurları olduğunu öne sürdü.

        Mısır ile Gazze Şeridi arasında Akdeniz kıyısından Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'na paralel uzanan 14 kilometrelik tampon bölge "Selahaddin Ekseni" adıyla biliniyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #israil
        #gazze
        #mısır
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Türkiye'yi sarsan vahşette fezleke hazırlandı!
        Türkiye'yi sarsan vahşette fezleke hazırlandı!
        Eczacıbaşı Dynavit dünya şampiyonu!
        Eczacıbaşı Dynavit dünya şampiyonu!
        "Netanyahu başbakanlığa devam edemez"
        "Netanyahu başbakanlığa devam edemez"
        Çanakkale'de şiddetli sağanak sonrası zor anlar!
        Çanakkale'de şiddetli sağanak sonrası zor anlar!
        Seçil Erzan’dan şoke eden mesaj!
        Seçil Erzan’dan şoke eden mesaj!
        Toplumun ortak paydası
        Toplumun ortak paydası
        Avrupa golcüsü Batshuayi!
        Avrupa golcüsü Batshuayi!
        'Hayranlarım sahneye iç çamaşırlarını atardı'
        'Hayranlarım sahneye iç çamaşırlarını atardı'
        21 günlük kâbus mesajla bitti!
        21 günlük kâbus mesajla bitti!
        "Türkler çok iyi insanlar"
        "Türkler çok iyi insanlar"
        Okuldaki kahreden ölüme inceleme başlatıldı
        Okuldaki kahreden ölüme inceleme başlatıldı
        Bu çocuklar hınçlarını kimden çıkarıyor?
        Bu çocuklar hınçlarını kimden çıkarıyor?
        Türkiye'de ilk olacak!
        Türkiye'de ilk olacak!
        13 yaşındaki kız çocuğunu öldürdü, mukavva detayı yakalattı!
        13 yaşındaki kız çocuğunu öldürdü, mukavva detayı yakalattı!
        Putin Biden'ın sözlerini yorumladı: Saçmalık
        Putin Biden'ın sözlerini yorumladı: Saçmalık
        Şehirler arası otobüslere anlık hız takibi
        Şehirler arası otobüslere anlık hız takibi
        Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı!
        Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı!
        Sakatlığı devam mı ediyor?
        Sakatlığı devam mı ediyor?
        Hakemler ne istiyor?
        Hakemler ne istiyor?
        Çocukların başı neden ağrır?
        Çocukların başı neden ağrır?
        Habertürk Anasayfa