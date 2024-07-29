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        Haberler Dünya Ortadoğu İddia: İsrail, Hizbullah mevzilerini vuruyor | Dış Haberler

        İddia: İsrail, Hizbullah mevzilerini vuruyor

        İsrail medyasına göre İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah mevzilerini vuruyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 01:03 Güncelleme: 29.07.2024 - 03:59
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        İddia: İsrail, Hizbullah mevzilerini vuruyor
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        İsrail hava kuvvetlerine ait savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyinde sınıra yakın Hizbullah'ın kontrolündeki noktalara saldırılar düzenlediği bildirildi.

        İsrail resmi televizyonu KAN'a göre, İsrail savaş uçakları Lübnan'ın güneyinde Hizbullah mevzilerini vuruyor.

        Haberde, hava saldırısına ilişkin ayrıntılı bilgi verilmezken, konuya ilişkin İsrail ordusundan henüz bir açıklama yapılmadı.

        Lübnan tarafından da saldırılar hakkında açıklama yapılmadı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #israil
        #lübnan
        #haberler
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