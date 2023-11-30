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        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail güçleri Batı Şeria'da 1 Filistinliyi daha öldürdü

        İsrail güçleri Batı Şeria'da 1 Filistinliyi daha öldürdü

        İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da gün içinde ateş açarak yaraladığı bir Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 18:11 Güncelleme: 30.11.2023 - 18:11
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        İsrail güçleri bir Filistinliyi daha öldürdü
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        Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail askerleri, Kuzey Ağvar bölgesi yakınlarında bir Filistinliye ateş açtı. Askerler, Filistin Kızılayı ekiplerinin yaralının hastaneye kaldırılması için bölgeye yaklaşmasına izin vermedi.

        Filistin Sağlık Bakanlığından daha sonra yapılan açıklamada, Batı Şeria'nın kuzeydoğusundaki Tubas'ın Tamun kasabası sakinlerinden 25 yaşındaki Karim Halid Muhammed Beni Avde'nin hayatını kaybettiği aktarıldı.

        İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 248'e yükseldi.

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        #israil güçler
        #Batı Şeria
        #haberler
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