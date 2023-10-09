İsrail'e uçuşlar durduruldu

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İsrail'de yaşanan çatışmaların ardından pek çok havayolu şirketi bu ülkeye uçuşlarını durdurduğunu açıkladı.

ABD'li United Airlines, Delta ve American Airlines şirketleri dün itibarıyla İsrail'e direkt uçuşlara ara verdiklerini bildirdi. Daha sonra bu firmalara Air France ve Finlandiyalı Finnair de katıldı.

United Airlines'tan konuyla ilgili yapılan açıklamada "koşullar izin verene kadar" İsrail'e tüm uçuşların durduğu ifade edildi. Delta Sözcüsü ise bu haftaki uçuşların iptal edildiğini, daha sonraki uçuşlar için durum değerlendirmesi yapacaklarını belirtti.

GELİŞMELERE GÖRE KARAR ALINACAK

İngiliz Easyjet de benzer şekilde pazar ve pazartesi günlerinde İsrail'e uçuş gerçekleştirmeyeceklerini, sonraki uçuşlara yönelik takvimi ise gelişmelere göre açıklayacaklarını bildirdi.

Çin ve İsrail arasında direkt uçuş yapan tek havayolu şirketi Çinli Hainan Airlines da bugün yaptığı açıklamada güvenlik sorunları sebebiyle Pekin-Tel Aviv uçuşlarını durdurduklarını açıkladı. Hong Konglu Cathay Pacific de, salı günü gerçekleştirilecek Tel Aviv uçuşunun iptal edildiğini bildirerek, sonraki uçuşlara ilişkin açıklamaların takip edilmesini istedi.

Korean Air da Tel Aviv'e pazartesi günü gerçekleştirilecek uçuşların iptal edildiğini, önümüzdeki süreçte uçuşlarda 'düzensizlik' beklediğini açıkladı.