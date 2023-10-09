Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 8.357,27 %-1,27
        DOLAR 27,7027 %0,33
        EURO 29,1897 %-0,15
        ALTIN 1.648,07 %1,39
        FAİZ 24,17 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 19,31 %0,72
        BITCOIN 27.552,00 %-1,33
        GBP/TRY 33,7351 %-0,08
        EUR/USD 1,0527 %-0,56
        BRENT 87,75 %3,75
        ÇEYREK ALTIN 2.694,59 %1,39
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İsrail'e uçuşlar durduruldu - İş-Yaşam Haberleri

        İsrail'e uçuşlar durduruldu

        ABD, Avrupa ve Çinli havayolu şirketleri yaşanan güvenlik sorunları nedeniyle İsrail'e uçuşların iptal edildiğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2023 - 12:56 Güncelleme: 09.10.2023 - 12:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrail'e uçuşlar durduruldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        İsrail'de yaşanan çatışmaların ardından pek çok havayolu şirketi bu ülkeye uçuşlarını durdurduğunu açıkladı.

        ABD'li United Airlines, Delta ve American Airlines şirketleri dün itibarıyla İsrail'e direkt uçuşlara ara verdiklerini bildirdi. Daha sonra bu firmalara Air France ve Finlandiyalı Finnair de katıldı.

        İsrail Merkez Bankası'ndan 30 milyar dolarlık müdahale
        İsrail Merkez Bankası'ndan 30 milyar dolarlık müdahale

        United Airlines'tan konuyla ilgili yapılan açıklamada "koşullar izin verene kadar" İsrail'e tüm uçuşların durduğu ifade edildi. Delta Sözcüsü ise bu haftaki uçuşların iptal edildiğini, daha sonraki uçuşlar için durum değerlendirmesi yapacaklarını belirtti.

        GELİŞMELERE GÖRE KARAR ALINACAK

        İngiliz Easyjet de benzer şekilde pazar ve pazartesi günlerinde İsrail'e uçuş gerçekleştirmeyeceklerini, sonraki uçuşlara yönelik takvimi ise gelişmelere göre açıklayacaklarını bildirdi.

        Çin ve İsrail arasında direkt uçuş yapan tek havayolu şirketi Çinli Hainan Airlines da bugün yaptığı açıklamada güvenlik sorunları sebebiyle Pekin-Tel Aviv uçuşlarını durdurduklarını açıkladı. Hong Konglu Cathay Pacific de, salı günü gerçekleştirilecek Tel Aviv uçuşunun iptal edildiğini bildirerek, sonraki uçuşlara ilişkin açıklamaların takip edilmesini istedi.

        Korean Air da Tel Aviv'e pazartesi günü gerçekleştirilecek uçuşların iptal edildiğini, önümüzdeki süreçte uçuşlarda 'düzensizlik' beklediğini açıkladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Nobel Ekonomi Ödülü sahibini buldu
        Nobel Ekonomi Ödülü sahibini buldu
        İsrail: Gazze ablukaya alınacak
        İsrail: Gazze ablukaya alınacak
        Türkiye'ye büyük müjde!
        Türkiye'ye büyük müjde!
        İhbara giden polis memuru evden açılan ateşle şehit edildi!
        İhbara giden polis memuru evden açılan ateşle şehit edildi!
        "Burak Yılmaz daha fazla koştu"
        "Burak Yılmaz daha fazla koştu"
        O sürücü denetimde yakalandı! Köprüde dehşet! Flaş gelişme!
        O sürücü denetimde yakalandı! Köprüde dehşet! Flaş gelişme!
        İsrail Merkez Bankası'ndan 30 milyar dolarlık müdahale
        İsrail Merkez Bankası'ndan 30 milyar dolarlık müdahale
        Perre Antik Kenti'nde oda mezar bulundu
        Perre Antik Kenti'nde oda mezar bulundu
        Görenler şoke oldu! Karadeniz'de dev hortum!
        Görenler şoke oldu! Karadeniz'de dev hortum!
        Rehin alınan İsraillilerin kimliği hakkında neler biliniyor?
        Rehin alınan İsraillilerin kimliği hakkında neler biliniyor?
        Yaşlı adamı komşusu kurtardı! Ölüm pençesi!
        Yaşlı adamı komşusu kurtardı! Ölüm pençesi!
        500'den fazla hava saldırısı!
        500'den fazla hava saldırısı!
        Festival kabusa dönüştü: Genç kadın kaçmayı başardı
        Festival kabusa dönüştü: Genç kadın kaçmayı başardı
        Petrol, altın ve dolarda yükseliş
        Petrol, altın ve dolarda yükseliş
        2 çocuğu öksüz kaldı! Ayrıldığı için öldürülmüş!
        2 çocuğu öksüz kaldı! Ayrıldığı için öldürülmüş!
        Emekliye maaş zammı ne olacak?
        Emekliye maaş zammı ne olacak?
        Hava bulutlandı ama beklenen yağış yok!
        Hava bulutlandı ama beklenen yağış yok!
        "Doktora şiddet kabul edilemez"
        "Doktora şiddet kabul edilemez"
        Habertürk Anasayfa