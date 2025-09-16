Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İsrail'den Suriye'ye güvenlik anlaşması teklifi iddiası | Dış Haberler

        ABD basınından güvenlik anlaşması teklifi iddiası

        ABD basını, İsrail'in Suriye'ye bir güvenlik anlaşması teklifinde bulunduğunu iddia etti.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 16.09.2025 - 23:55 Güncelleme: 17.09.2025 - 00:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrail'den Suriye'ye anlaşma teklifi iddiası
        ABONE OL
        ABONE OL

        İsrail, geçtiğimiz aylar boyunca Suriye'ye yönelik saldırılarda bulunmuş, iki ülke arasında gerilim yaşanmıştı.

        Axios'un haberine göre, İsrail Suriye'ye bir güvenlik anlaşması teklifinde bulundu.

        Söz konusu teklife göre, Şam'ın güneybatısında Suriye uçaklarının uçmaması karşılığında İsrail, Beşar Esad'ın devrilmesi sonrası işgal ettiği bölgelerden kademeli olarak çekilecek.

        Ancak İsrail, stratejik gördüğü Hermon Dağı'nı çekileceği bölgelerin dışında tutuyor.

        Ayrıca anlaşma teklifi uyarınca, Suriye'nin İsrail sınırında 2 kilometrelik tampon bölge oluşturulacak ve Suriye ordusunun ağır silah bulundurmaması gerekecek.

        Sınıra yakın bölgede, Suriye güvenlik güçlerinin konuşlanması ise mümkün olacak.

        Anlaşma teklifinin detayına bakıldığında ise; Şam'ın güneyi 3 bölgeye ayrılacak ve ne tür silahlar bulundurulabileceği bölgeye göre değişecek.

        REKLAM

        ŞARA "MÜZAKERELER SÜRÜYOR" DEMİŞTİ

        Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Suriye'nin 1974 Anlaşması'na bağlı olduğunu bildirerek, "İsrail’in (Golan Tepelerindeki) 8 Aralık’tan önceki pozisyonuna dönmesi için bir güvenlik anlaşması üzerinde müzakereler yapılıyor." demişti.

        Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Suriye resmi televizyonu El İhbariyye kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu.

        Suriye'nin 1974 Anlaşması’na bağlılığını gösterdiğini ve Birleşmiş Milletler'e (BM) yazı gönderdiklerini, BM'nin Golan Tepeleri'ndeki Ateşkes Gözlem Gücü'nün (UNDOF) eski durumuna dönmesini talep ettiklerini bildirerek "İsrail’in 8 Aralık’tan önceki haline dönmesi için bir güvenlik anlaşması üzerinde müzakereler yapılıyor." bilgisini vermişti.

        Suriye'nin geçiş döneminde olduğunu belirten Şara, "Seçimlerden sonra bir anayasa hazırlanacak ve içinde pek çok detay olacak. Ancak bizim benimsediğimiz politika, her alanda eş zamanlı çalışmaktır." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin tüm Kürt bileşenini temsil etmediğini vurgulayan Şara, "SDG ile müzakereler iyi gidiyordu ancak anlaşmanın uygulanmasında bir tür yavaşlama veya engelleme olduğu görülüyor." şeklinde konuşmuştu.

        Golan Tepeleri ve UNDOF

        İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

        İsrail ile Suriye arasında 31 Mayıs 1974'te BM temsilcileriyle ABD ve eski Sovyetler Birliği gözlemcilerinin de katılımıyla imzalanan anlaşmada, iki tarafın da bütün askeri eylemleri bir an önce durdurmaları, kara, deniz ve havada da ateşkese uymaları isteniyordu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bayrampaşa Belediye Başkanı tutuklandı
        Bayrampaşa Belediye Başkanı tutuklandı
        Kereste fabrikasında yangın
        Kereste fabrikasında yangın
        Kirk'ün katil zanlısı için idam cezası talebi
        Kirk'ün katil zanlısı için idam cezası talebi
        Tekin'den Habertürk'e açıklamalar
        Tekin'den Habertürk'e açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filenin Sultanları'nı kabul etti!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filenin Sultanları'nı kabul etti!
        Putin askeri üniforma giydi
        Putin askeri üniforma giydi
        Hakan Bilal Kultualp, adaylıktan çekilme sebebini açıkladı!
        Hakan Bilal Kultualp, adaylıktan çekilme sebebini açıkladı!
        Netanyahu'dan Kudüs hadsizliği!
        Netanyahu'dan Kudüs hadsizliği!
        Süper Lig'de 5. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Süper Lig'de 5. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        NBA yıldızından Orhan Veli'li İstanbul paylaşımı
        NBA yıldızından Orhan Veli'li İstanbul paylaşımı
        Tokat atan sürücüye tutuklama!
        Tokat atan sürücüye tutuklama!
        İsrail, Gazze'ye kara harekatı başlattı
        İsrail, Gazze'ye kara harekatı başlattı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Dev Adam'ı kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Dev Adam'ı kabul etti
        Önündeki engel kalkan borsa coşuyor
        Önündeki engel kalkan borsa coşuyor
        Lewis Hamilton'dan Gazze paylaşımı: Buna seyirci kalamayız
        Lewis Hamilton'dan Gazze paylaşımı: Buna seyirci kalamayız
        Göztepe deplasmanında orta sahada ihtimalleri!
        Göztepe deplasmanında orta sahada ihtimalleri!
        Ömür boyu yenileme hakkı düzenleniyor
        Ömür boyu yenileme hakkı düzenleniyor
        16 ülkeden, Gazze'ye yola çıkan filo için güvenlik çağrısı
        16 ülkeden, Gazze'ye yola çıkan filo için güvenlik çağrısı
        İşte Devler Ligi'nin en pahalı 11'i
        İşte Devler Ligi'nin en pahalı 11'i
        Münih Otomobil Fuarı'nda yıldızlar geçidi
        Münih Otomobil Fuarı'nda yıldızlar geçidi
        Habertürk Anasayfa