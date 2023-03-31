Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya Ortadoğu İsrail'den Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı

İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı düzenledi

Suriye'deki Esad rejimi, başkent Şam'da bir hedefe İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu

Giriş: 31.03.2023 - 04:34 | Güncelleme: ABONE OL
İsrail'den Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı
İsrail'den Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Beşşar Esad rejimi, İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'da bir noktaya hava saldırısı gerçekleştirdiğini öne sürdü.

Esad rejiminin haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, yerel saatle 00.17'de Şam kırsalındaki bir noktanın İsrail güçlerince hava saldırısıyla hedef alındığı iddia edildi. Haberde, "Hava savunma sistemlerimiz düşman füzelerini karşılayarak bazılarını düşürdü. Saldırı sonucu hasar meydana geldi" ifadeleri kullanıldı.

AA'nın haberine göre, İsrail makamlarından söz konusu saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

Şam ve kırsalındaki bölgelerde, rejim ordusunun yanı sıra İran Devrim Muhafızlarının emrindeki terörist grupların ve özellikle Lübnan Hizbullahı unsurlarının bulunduğu biliniyor.

Esad rejimi, Şam'daki bazı noktalarının dün de İsrail tarafından hedef alındığını ileri sürmüştü.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Cumhurbaşkanı kesin aday listesi Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı kesin aday listesi Resmi Gazete'de
KKM'lerde faiz üst sınırı kaldırıldı
KKM'lerde faiz üst sınırı kaldırıldı
Cumhurbaşkanı adayları bağış toplamak için döviz hesabı açtırabilecek
Cumhurbaşkanı adayları bağış toplamak için döviz hesabı açtırabilecek
Şanlıurfa'daki terör operasyonunda 23 tutuklama
Şanlıurfa'daki terör operasyonunda 23 tutuklama

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.