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        Haberler Dünya İsrail'den komşusuna özür

        İsrail saldırılarda 1 askerini öldürdüğü Lübnan'dan özür diledi

        İsrail Savunma Kuvvetleri, Hizbullah bağlantılı bir hedefi vururken bir Lübnanlı askerin öldürülmesinden dolayı özür diledi ve 'büyük üzüntü duyduklarını' açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2023 - 11:59 Güncelleme: 06.12.2023 - 11:59
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        İsrail'den komşusuna özür
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        İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Salı günü yaptığı açıklamada, Hizbullah bağlantılı bir hedefi vururken bir Lübnanlı askerin öldürülmesinden dolayı özür diledi ve 'büyük üzüntü duyduklarını' açıkladı.

        İsrail Savunma Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada "IDF, saldırı sırasında Lübnan ordusunda çok sayıda askerin yaralandığı yönünde bir rapor aldı. Saldırının hedefinin Lübnan ordu güçleri olmadığı Lübnan'a da belirtildi. IDF olaydan dolayı üzgün ve olay soruşturulacak" denildi.

        İSRAİL'İN SALDIRISI

        Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail güçleri dün Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde yer alan Kefrkilla beldesi yakınında Lübnan ordusuna ait bir noktayı topçu atışıyla hedef aldı.

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        Lübnan ordusu X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İsrail saldırısında 1 askerinin öldüğünü, 3'ünün de yaralandığını duyurdu.

        İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik düzenlediği saldırıda ilk kez bir Lübnan askeri hayatını kaybetmiş oldu.

        İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim’den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında karşılıklı saldırılar yaşanıyor. Bu saldırılarda 89 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

        Hizbullah Hareketi de bugün yaptığı açıklamada Lübnan'ın güneyinden İsrail'e ait sınır üzerinde bulunan 4 askeri noktanın hedef alındığını duyurmuştu.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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        #israil
        #lübnan
        #dünya
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