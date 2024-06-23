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        Haberler Dünya İsrail'de "Hizbullah'la savaşa hazır olunmadığı" uyarısının ardından jeneratör satışları fırladı | Dış Haberler

        İsrail'de "Hizbullah'la savaşa hazır olunmadığı" uyarısının ardından jeneratör satışları fırladı

        İsrail'deki Bağımsız Sistem Operatörü Şirketi'nin CEO'su Shaul Goldstein, Hizbullah'ın elektrik şebekesini kolayca çökertebileceğini söyleyerek "72 saatlik bir kesinti sonrasında burada yaşamak imkansız olacaktır" dedi. Bu açıklamanın ardından ülkenin pek çok yerinde jeneratör satışları fazlasıyla arttı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 18:50 Güncelleme: 23.06.2024 - 18:50
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        İsrailliler jeneratöre koştu
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        İsrailli bir yetkilinin "Hizbullah ile gerçek bir savaşa hazır olunmadığı" uyarısının ardından, İsrail'de jeneratör alımlarında yüzde 100'ü geçen artış yaşandığı belirtildi.

        İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, ülkedeki bir şirket, internet sitelerinde normalden beş kat daha fazla jeneratör araması görüldüğünü belirtti.

        Cuma günü jeneratör satışlarında önceki haftalardaki cuma günlerine kıyasla yüzde 108'lik bir artış yaşandığını açıklayan şirket, satışların çoğunun Hayfa, kuzeydeki bölgeler ve Tel Aviv gibi şehirlerde gerçekleştiğini aktardı.

        İsrail'deki Bağımsız Sistem Operatörü Şirketi'nin (Noga) CEO'su Shaul Goldstein, "Kuzeyde savaş çıkması durumunda elektriği teminat altına alamayız. 72 saatlik bir kesinti sonrasında burada yaşamak imkansız olacaktır. Hizbullah ile gerçek bir savaşa hazır değiliz. Nasrallah, elektrik şebekesini kolaylıkla çökertebilir." açıklamasında bulunmuştu.

        İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen ise devlet televizyonu KAN'da yayımlanan konuşmasında, İsrail'in, enerji arzını garanti altına almak için milyarlarca şekel harcadığını ve elektriğin birkaç gün kesilmesi senaryosunun gerçekleşme ihtimalinin çok düşük olduğunu söylemişti.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir, arşivdendir.

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        #israil
        #Hizbullah
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