Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İsrail Başbakanı Netanyahu, Lübnan'a saldırının "hikayenin sonu değil yeni bir adım" olduğunu söyledi | Dış Haberler

        İsrail Başbakanı Netanyahu, Lübnan'a saldırının "hikayenin sonu değil yeni bir adım" olduğunu söyledi

        İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail ile Lübnan arasında yükselen tansiyonun ardından yaptığı açıklamada, Lübnan'a düzenledikleri saldırının "hikayenin sonu değil kuzeydeki durumu değiştirmek için yeni bir adım olduğunu" söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 16:57 Güncelleme: 25.08.2024 - 16:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Netanyahu'dan yeni açıklama
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan'a düzenledikleri saldırının "hikayenin sonu değil kuzeydeki durumu değiştirmek için yeni bir adım olduğunu" söyledi.

        Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı kompleksinde gerçekleştirilen kabine toplantısının açılışında konuşan Netanyahu, Hizbullah'ın roket ve insansız hava araçlarıyla (İHA) planladığı saldırıyı "boşa çıkardıklarını ancak bunun hikayenin sonu olmadığını" ifade etti.

        Tansiyon yükseldi! Lübnan ve İsrail'den karşılıklı saldırılar!
        Haberi Görüntüle

        Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyindeki askeri noktalara fırlatmaya hazırlandığı binlerce kısa menzilli roketin İsrail ordusu tarafından yok edildiğini aktaran Netanyahu, "Hizbullah'ın, ülkenin merkezinde stratejik bir noktaya gönderdiği insansız hava araçlarının tamamının da engellendiğini" dile getirdi.

        REKLAM

        İran'ın dini lideri Ali Hamaney ve Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'a seslenen Netanyahu, "Beyrut'ta Nasrallah ve Tahran'da Hamaney, bunun, kuzeydeki durumu değiştirmek ve bu bölge sakinlerinin evlerine dönmesi için atılan başka bir adım olduğunu bilmeli. Tekrar ediyorum, bu, hikayenin sonu değil." diye konuştu.

        İsrail ordusu, Hizbullah'ın İsrail'i hedef almayı planladığını iddia ederek Lübnan'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurmuştu.

        Bunun ardından Hizbullah, 30 Temmuz'da Beyrut'ta üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'e düzenlenen suikasta karşı İsrail'e misilleme saldırısı başlattığını açıklamıştı.

        Hizbullah, misilleme saldırısında 320 roketin yanı sıra bir dizi insansız hava aracıyla (İHA) İsrail ordusuna ait noktaların hedef alındığını ifade etmişti.

        İsrail ordusu, Lübnan'a bu sabah düzenlediği saldırılara 100 kadar savaş uçağının katıldığını, İsrail'in kuzeyini ve merkezini vuracak şekilde konumlanan füze rampalarından 40'ının vurulduğunu öne sürmüştü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #israil
        #lübnan
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahlat'ta açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahlat'ta açıklamalar
        Kayıp Narin'i arama çalışmalarında son durum: "Kızım sanki yer yarıldı içine girdi"
        Kayıp Narin'i arama çalışmalarında son durum: "Kızım sanki yer yarıldı içine girdi"
        Başkentte sağanak sele yol açtı!
        Başkentte sağanak sele yol açtı!
        G.Saray'ın Young Boys 11'i netleşiyor
        G.Saray'ın Young Boys 11'i netleşiyor
        "Geri kalmışlık artık makus talih olmaktan çıktı"
        "Geri kalmışlık artık makus talih olmaktan çıktı"
        Konya'da dehşet! 5 yaşındaki kızını öldürdü, "eşime ateş ettim" dedi
        Konya'da dehşet! 5 yaşındaki kızını öldürdü, "eşime ateş ettim" dedi
        Telegram'ın kurucusu Fransa'da gözaltına alındı
        Telegram'ın kurucusu Fransa'da gözaltına alındı
        Musk'tan Durov'un gözaltına alınmasına tepki
        Musk'tan Durov'un gözaltına alınmasına tepki
        Genç Neslihan'ın şüpheli ölümü: Doktorun "Mutluluk ameliyatı" diyerek paylaştığı video ortaya çıktı
        Genç Neslihan'ın şüpheli ölümü: Doktorun "Mutluluk ameliyatı" diyerek paylaştığı video ortaya çıktı
        Kira gelirlerini beyan etmeyenler Maliye'ye takıldı
        Kira gelirlerini beyan etmeyenler Maliye'ye takıldı
        İş Bankası'nda hedef dünyada ilk 10
        İş Bankası'nda hedef dünyada ilk 10
        "Babam beni harcamış gibi oldu"
        "Babam beni harcamış gibi oldu"
        Hangisi daha ucuz: Yunanistan mı Türkiye mi yoksa Arnavutluk mu?
        Hangisi daha ucuz: Yunanistan mı Türkiye mi yoksa Arnavutluk mu?
        Kutsal İşgal filmi: Gazze'de kan banyosu, Fırat'tan Nil'e gasp planı
        Kutsal İşgal filmi: Gazze'de kan banyosu, Fırat'tan Nil'e gasp planı
        Uduokhai geliyor, gözler Colley'de!
        Uduokhai geliyor, gözler Colley'de!
        Türklerin ayak izleri ortaya çıkıyor
        Türklerin ayak izleri ortaya çıkıyor
        2024'ün en iyileri arasında İstanbul
        2024'ün en iyileri arasında İstanbul
        Daum: Futbolla dolu bir yaşam...
        Daum: Futbolla dolu bir yaşam...
        Mourinho'nun Rizespor 11'i
        Mourinho'nun Rizespor 11'i
        Köpek sevgisi empatiyi artırıyor
        Köpek sevgisi empatiyi artırıyor
        Habertürk Anasayfa