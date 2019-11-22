22 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yasadışı otoparkçılığı ve illegal uygulamaları bitirmek için 2005 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) iştiraki olarak kurulan İSPARK, son dönemde yeniden hortlayan 'Değnekçi' olarak adlandırılan kişilere yönelik artan şikâyetlerin ardından bir dizi önlem aldı.
İstanbul'un her yanında, yaklaşık 2 bin 300 çalışanı ve 500'e yakın otoparkta her gün, ortalama 120 bin sürücüye hizmet veren İSPARK'ın aldığı önlemleri anlatan Genel Müdür Murat Çakır, "Kent genelinde vatandaşlardan yasa dışı bir şekilde otopark ücreti toplamak isteyen değnekçilerle ilgili olarak, gerek şirket içi gerekse güvenlik birimleriyle yaptığımız görüşmeler neticesinde; bazı önlemler almaya karar verdik. İlk olarak, değnekçilerin görüldüğü açık otoparklarda çalışan personelimiz için mesai saatlerini yeniden düzenleyerek uzatacağız" dedi.
"YASA DIŞI TAHSİLATIN ÖNÜNE GEÇECEĞİZ"
Sloganlarının, 'Güvenle park, güler yüzle hizmet' olduğunu kaydeden Çakır, "Güvenli park için de çalışmalarımızı tüm İstanbul'da, özellikle sorunlu alanlarda arttırarak devam edeceğiz. Alacağımız önlemlerden biri olan mesai saatlerinin uzatılmasına yönelik çalışmalarımıza hemen başladık. Açık otoparklarda giriş ve çıkışlara bariyer sistemlerinin kurulması ile ilgili arkadaşlarımız saha incelemelerini sürdürüyor. Ay sonu itibariyle açık otoparklarda; hem aydınlatma hem bariyer hem de güvenlik kamerası sistemini hayata geçirerek buraları daha güvenli hala getireceğiz. Aldığımız önlemlerle bu tarz yasa dışı oluşumların oralarda, otopark ücreti tahsilatının önüne geçmiş olacağız" diye konuştu.
"DEĞNEKÇİLERİ, 153 BEYAZ MASA'YA ŞİKÂYET EDİN"
Çakır, vatandaşların değnekçilerle karşılaşması durumunda neler yapmaları gerektiğini de şöyle anlattı: "Vatandaşlarımızdan, değnekçilere maruz kaldıklarında zaman kaybetmeden, 153 Beyaz Masa'yı arayarak, sorunu yaşadıkları yerle ilgili bilgi vermelerini rica ediyoruz. Biz de gerekli önemleri alarak ilgili birimlere bu yerlerle ilgili bildirimde bulunacağız. Vatandaşlarımızın başka bir sorunla karşılaşmaması için her türlü önlemi almaya hazırız."
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