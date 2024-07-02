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        Haberler Dünya İspanya'dan Uruguay'a giden uçak "şiddetli türbülans" nedeniyle Brezilya'ya acil iniş yaptı | Dış Haberler

        İspanya'dan Uruguay'a giden uçak "şiddetli türbülans" nedeniyle Brezilya'ya acil iniş yaptı

        "Şiddetli türbülans" İspanya'dan Uruguay'a giderken Brezilya'ya acil iniş yapan yolcu uçağında, 36 kişinin yaralandığı bildirildi. 4 yolcunun yoğun bakımda olduğu belirtilirken, yerel basına konuşan 2 yolcu, bir kişinin uçağın tavan kısmına sıkıştığını dile getirdi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 02.07.2024 - 08:29 Güncelleme: 02.07.2024 - 10:30
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        • 1

          İspanya'dan Uruguay'a giderken şiddetli türbülans nedeniyle Brezilya'nın kuzeydoğusundaki havaalanına "acil iniş" yapmak zorunda kalan yolcu uçağındaki 36 kişi yaralandı.

        • 2

          New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre, İspanyol hava yolu şirketi Air Europa'ya ait uçağın, şiddetli türbülans nedeniyle Brezilya'ya acil iniş yapmasının ardından Brezilyalı yetkililer açıklama yaptı.

          Yetkililer, bazı yolcuların türbülans nedeniyle uçakta başlarını çarptığını ve baş, boyun ve göğüs bölgesinden yaralandığını bildirdi.

        • 3

          4 YOLCU YOĞUN BAKIMDA

          Yaralanan 36 yolcunun tedavi gördüğünü ve bunlardan 23'ünün hastaneye kaldırıldığını aktaran yetkililer, yolculardan bazılarının şok geçirdiğini dile getirdi.

          Yetkililer, hastaneye kaldırılan 5 yolcudan 4'ünün yoğun bakımda tedavisinin sürdüğünü söyledi.

        • 4

          "1 YOLCU UÇAĞIN TAVAN KISMINA SIKIŞTI"

          Yerel basına konuşan 2 yolcu, türbülans sırasında 1 yolcunun koltuğundan fırladığını ve uçağın tavanına çarptığını ve bu yolcunun, uçağın tavan kısmına sıkıştığını belirtti.

          Söz konusu 2 tanık, uçak türbülanstan dengeye geldiğinde bazı yolcuların da uçağın tavanına çarpıp daha sonra koltukların üzerine düştüğünü ifade etti.

        • 5

          İspanya'nın başkenti Madrid'den Uruguay'ın başkenti Montevideo'ya giden İspanyol hava yolu şirketi Air Europa'ya ait uçak, "şiddetli türbülans" sebebiyle Brezilya'daki Natal Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yapmıştı.

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