İspanya'dan Uruguay'a giden uçak "şiddetli türbülans" nedeniyle Brezilya'ya acil iniş yaptı

"1 YOLCU UÇAĞIN TAVAN KISMINA SIKIŞTI"

Yerel basına konuşan 2 yolcu, türbülans sırasında 1 yolcunun koltuğundan fırladığını ve uçağın tavanına çarptığını ve bu yolcunun, uçağın tavan kısmına sıkıştığını belirtti.

Söz konusu 2 tanık, uçak türbülanstan dengeye geldiğinde bazı yolcuların da uçağın tavanına çarpıp daha sonra koltukların üzerine düştüğünü ifade etti.