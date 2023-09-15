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        Haberler Spor Futbol İspanya İspanya'da Rubiales'in futbolcu Hermoso'ya yakınlaşması ve iletişim kurması yasaklandı - Futbol Haberleri

        İspanya'da Rubiales'in futbolcu Hermoso'ya yakınlaşması ve iletişim kurması yasaklandı

        İspanya'da Ulusal Mahkeme hakimi, eski İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) Başkanı Luis Rubiales'in kadın milli takımın futbolcusu Jenni Hermoso'ya yaklaşmasını veya onunla iletişim kurmasını yasakladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 21:21 Güncelleme: 15.09.2023 - 21:21
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        İspanya'da Rubiales'e Hermoso yasağı!
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        Eski İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) Başkanı Rubiales, İspanyol kadın milli futbolcu Jennifer Hermoso'yu dudağından öpmesi olayında cinsel taciz ve zorlama olduğu suçlamalarıyla hakkında açılan soruşturma kapsamında bugün Madrid'deki Ulusal Mahkeme'de ifade verdi.

        Mahkeme hakimi, savcılık ve suçlamayı yapan Hermoso'nun avukatının taleplerini dikkat alarak, Rubiales'in kadın milli futbolcuya 200 metreden yakın yaklaşmasına ve herhangi bir yolla onunla iletişim kurmasına yasak getirdi.

        Rubiales'in, ifadesi sırasında yöneltilen soruları yanıtladığı ve tüm suçlamaları reddettiği bildirilmişti.

        KADIN MİLLİ FUTBOLCULAR, MİLLİ TAKIMI BOYKOT ETTİ

        Diğer yandan, UEFA Kadın Uluslar Ligi'nde 22 Eylül'de İsveç ve 26 Eylül'de İsviçre ile karşılaşacak İspanya Kadın Milli Takımı'nın aday kadrosu, futbolcuların boykotundan dolayı açıklanamadı.

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        RFEF, aday kadronun, yeni teknik direktör Montse Tome tarafından bugün açıklanacağını duyursa da, 21'i dünya şampiyonu olan kadroda olmak üzere toplam 39 kadın futbolcunun imzasıyla alınan boykot kararı bunu geciktirdi.

        Kadın futbolcular, "kadın futbolunun organizasyon şemasının yeniden yapılandırılması, başkanlık ve genel sekreterin yeniden yapılandırılması, RFEF başkanının istifası, iletişim ve pazarlama alanının yeniden yapılandırılması ve dürüstlük yönetiminin yeniden yapılandırılması" taleplerinden şimdiye kadar sadece RFEF başkanının istifasının gerçekleştiğini savundu.

        Futbolcuların, kadroya çağrılmalarına rağmen milli takım kampına katılmamaları halinde para cezası alma olasılıkları bulunuyor.

        RUBIALES OLAYI

        FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın 20 Ağustos'taki finalinde İngiltere'yi 1-0 yenerek tarihinde ilk defa dünya şampiyonu olan İspanya Kadın Milli Futbol Takımı'nın Sidney'deki maç sonrasındaki madalya töreni ve kutlamalar sırasında RFEF Başkanı Rubiales'in bazı hareketleri tepki almıştı.

        İspanya'nın maçı kazanmasının ardından sevinç gösterisi sırasında şeref tribününde uygunsuz hareketler yapan Rubiales, daha sonra madalya töreninde İspanyol futbolcu Jennifer Hermoso'yu dudağından öpmüştü.

        FIFA Disiplin Kurulu, açtığı soruşturma kapsamında 90 gün süreyle geçici olarak görevinden alınan Rubiales, ülkesinde gelen siyasi ve sosyal baskıların ardından 10 Eylül'de istifa etmişti.

        Ayrıca RFEF, 5 Eylül'de kadın milli takım teknik direktörü Jorge Vilda'yı görevinden aldığını açıklamış, yerine de Montse Tome'yi getirmişti.

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