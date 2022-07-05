'Finans dar boğazıyla karşı karşıyayız'

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İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, sanayi sektörünün finansmana erişimi konusunda sıkıntılar yaşadığını açıkladı.

Bahçıvan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) son uygulamalarının ihracatçıların kaliteli finansmana erişimi noktasında problemler oluşturmaya başladığını bildirdi.

Erdal Bahçıvan, "Son uygulanan ekonomi politikalarıyla ekonomimizin, üretimimizin ve cari açığa dönük en güçlü destek ve can suyu olan ihracatçı sanayicilerimizin en önemli finansal destek kalemi olan Türk Eximbank kredi kaynaklarında son dönemlerde ciddi sorunlar yaşanmaktadır. Türk Eximbank'ın bütün iyi niyetine rağmen kendi dışında kaynaklanan bu sorunlar, banka yönetimine de sıkıntı yaşatmaktadır" dedi.

'EKONOMİYİ OLUMSUZ ETKİLEYEBİLİR'

Firmaların finansal dar boğaza sürüklendiğini kaydeden Bahçıvan, "Öncelikli olarak Merkez Bankası kaynaklı farklı sorunlardan kaynaklanan son BDDK uygulamaları ile de iyice kangren haline gelen gelişmelerin, ihracatçı sanayicilerimizin kaliteli finansmana erişimi noktasında çok ciddi problemler oluşturmaya başladığını müşahede ediyor ve izliyoruz. Özellikle bayram öncesi gibi hassas bir dönemde bu konu, üretim ve ihracat dünyamızı hak etmediği bir finans dar boğazıyla karşı karşıya bırakıyor. İhracat ve sanayi sektörümüzün bu tür tatsız sürprizleri hiç hak etmediklerine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu konunun ekonomik yansımalarının olabileceği uyarısında bulunan Bahçıvan, "Bırakın önümüzdeki günleri, en kısa sürede kalıcı bir çözüm getirilmediği takdirde yakın gelecekteki ihracat rakamlarında da üretim rakamlarında da ekonomimizi olumsuz etkileyecek birtakım gelişmelerin arifesinde olduğumuzu üzülerek gözlemliyoruz" diye konuştu.