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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İSO 500'e gıda damgası - İş-Yaşam Haberleri

        İSO 500'e gıda damgası

        İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) hazırladığı 'Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2023' listesinde en fazla şirket, gıda ürünler sanayiinden yer aldı. Gıda sektöründen 108 şirket listeye girdi. Gıdayı, 95 şirketle 'ana metaller ve makine imalat sanayii' ve 67 şirketle 'kimyasal ürünler, plastik ve kauçuk ürünleri sanayii' takip etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.06.2024 - 13:22 Güncelleme: 25.06.2024 - 13:22
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        İSO 500'e gıda damgası
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        İSO 500 listesinde yine en yüksek payı gıda sektörü aldı. 2022'de 101 gıda şirketinin yer aldığı listeye 2023'te 108 gıda şirketi girdi. Üretimden satışlardaki payı yüzde 11,7'den yüzde 13,6'ya yükseldi.

        Gıdayı 'ana metaller ve makine imalat sanayii' takip etti. 2022'de 96 olan şirket sayısı 95'e gerilerken üretimden satışlardaki payı ise yüzde 23,4'ten yüzde 22,5'e geriledi. Düşüşe rağmen üretimden satışlardaki payı en yüksek olan kalem oldu.

        3. sırada ise 'kimyasal ürünler, plastik ve kauçuk ürünleri sanayii' bulunuyor. Bu kalemdeki şirket sayısı 71'den 67'ye düştü. Üretimden satışlardaki payı ise yüzde 23,3'ten yüzde 19,7'ye düştü.

        ŞİRKET SAYISI EN ÇOK DÜŞEN SEKTÖR TEKSTİL

        Listede şirket sayısı en fazla düşen sektör 'tekstil ürünleri sanayii' oldu. Tekstilden 2022'de 32 şirket listede bulunurken 2023'te 26'ya geriledi. Tekstilin üretimden satışlardaki payı da yüzde 2,7'den 2,2'ye indi.

        Şirket sayısında gıdanın ardından en yüksek artış ise 'kara, deniz taşıtları ve yan sanayii'nde oldu. 2022'de 50 olan şirket sayısı 54'e yükseldi. Bu kalemin üretimden satışlardaki payı da yüzde 14'ten yüzde 17,7'ye çıktı.

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