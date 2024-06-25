İSO 500'e gıda damgası

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İSO 500 listesinde yine en yüksek payı gıda sektörü aldı. 2022'de 101 gıda şirketinin yer aldığı listeye 2023'te 108 gıda şirketi girdi. Üretimden satışlardaki payı yüzde 11,7'den yüzde 13,6'ya yükseldi.

Gıdayı 'ana metaller ve makine imalat sanayii' takip etti. 2022'de 96 olan şirket sayısı 95'e gerilerken üretimden satışlardaki payı ise yüzde 23,4'ten yüzde 22,5'e geriledi. Düşüşe rağmen üretimden satışlardaki payı en yüksek olan kalem oldu.

3. sırada ise 'kimyasal ürünler, plastik ve kauçuk ürünleri sanayii' bulunuyor. Bu kalemdeki şirket sayısı 71'den 67'ye düştü. Üretimden satışlardaki payı ise yüzde 23,3'ten yüzde 19,7'ye düştü.

ŞİRKET SAYISI EN ÇOK DÜŞEN SEKTÖR TEKSTİL Listede şirket sayısı en fazla düşen sektör 'tekstil ürünleri sanayii' oldu. Tekstilden 2022'de 32 şirket listede bulunurken 2023'te 26'ya geriledi. Tekstilin üretimden satışlardaki payı da yüzde 2,7'den 2,2'ye indi. Şirket sayısında gıdanın ardından en yüksek artış ise 'kara, deniz taşıtları ve yan sanayii'nde oldu. 2022'de 50 olan şirket sayısı 54'e yükseldi. Bu kalemin üretimden satışlardaki payı da yüzde 14'ten yüzde 17,7'ye çıktı.