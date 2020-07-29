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Şarkıcı İsmail YK, Dilara adında bir hayranıyla İbrahim Tatlıses'in "Söylim mi" şarkısına eşlik ettiği anları sosyal medya hesabından yayınladı. O anları "İçinden gelen en güzel sözü söyle..." notuyla paylaşan İsmail YK'nin hayranıyla aşk yaşadığı iddia edildi.

Şarkıcı, çıkan haberler sonrası Instagram hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı. İsmail YK, şunları söyledi:

Dilara kardeşim ile İbrahim Tatlıses'in 'Söylim Mi' adlı şarkısına çekmiş olduğum kısa videoda yanlış anlaşıldığım için şahsım adına üzgünüm. Dilara benim sevgilim değil, kardeşimdir. Bir gün gerçekten sevgilim olursa bunun müjdesini sizlere vereceğim.