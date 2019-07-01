Şarkıcı Mustafa Ceceli, Erbil'de sahne aldı. Ünlü şarkıcıya sahnede etnik müzik sanatçısı Rojin eşlik etti.

Ceceli, "Rojin çok sevdiğim bir arkadaşımdır. Bize Erbil'de çok yardımları oldu. Çok destek oldu ve çok özel bir sesi var" diyerek Rojin'e övgüler yağdırdı. 2 bin 500 kişinin izlemeye geldiği konserde ikili, "Vazgeçtim" şarkısını seslendirirken ileriki zamanlarda birlikte düet yapabileceklerinin sinyalini de verdi.

Öte yandan Ceceli'nin Erbil konserinden aldığı ücret dudak uçuklattı. Ünlü şarkıcının Erbil konserinden 60 bin USD (yaklaşık 342 bin TL) aldığı öğrenildi. Daha önce Erbil’de konser veren İsmail YK, 150 bin USD (yaklaşık 855 bin TL) almıştı.