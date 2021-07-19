İslam karşıtı karikatüristin öldüğü açıklandı

Danimarka'nın Extra Bladet gazetesinin haberine göre, uzun süredir hasta olan Westergaard, 86 yaşında öldü.

AA'nın haberine göre 2005'te Danimarka’nın Jyllands-Posten gazetesinde İslam Peygamberi Hz. Muhammed’e hakaret içeren karikatürler çizen Westergaard, çok sert tepkiler almıştı.

Westergaard, 2015'te de Paris'teki Charlie Hebdo katliamı sonrası hakaret içerikli yeni bir karikatür çizerek, milyonlarca Müslümanı rencide etmişti.

Yıllardır tehdit edilen ve polis koruması altında yaşayan Kurt Westergaard, evli ve 5 çocuk sahibiydi.