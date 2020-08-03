Bakan Selçuk, çocuk bakım kuruluşlarında bulunan 13-18 yaşları arasındaki çocukların iş ve meslek sahibi olmaları ve kariyer planlamalarının kurumsal düzeyde yapılmasına yönelik çalışmalar yürüttüklerini söyledi. İŞKUR ve Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü işbirliğinde çocukları geleceğe hazırlayacaklarını kaydeden Selçuk, “Bu çerçevede, Çocuk Destek Merkezleri (ÇODEM) ve Çocuk Evleri Sitesi’nde (ÇES) bulunan 13-18 yaş arasında çocukların, İŞKUR İl Müdürlüklerimizde görev yapan İş ve Meslek Danışmanlarıyla eşleştirilmesi ve periyodik aralıklarla bu kuruluşlara yerinde destek sağlanarak, çocukların ilgi ve yeteneklerine uygun kursa yönlendirilmeleri ve danışmanlık hizmetlerinden yararlandırılmaları sağlanacaktır. Bu sayede, devlet koruması altındaki her bir çocuğun bir İş ve Meslek Danışmanı olacaktır” ifadesini kullandı.
“İŞ VE MESLEK DANIŞMANLARI 2 BİN 899 ÇOCUĞU TAKİP EDECEK"
Bakan Selçuk, ÇODEM VE ÇES’lerin bulunduğu tüm illerde 13-18 yaş aralığındaki 2 bin 899 çocuğa toplam 96 İş ve Meslek Danışmanı ile danışmanlık hizmeti sağlamayı planladıklarını belirterek, Temmuz ayı itibariyle bu minvalde çalışmalara başladıklarını ifade etti. Çocukların doğru yönlendirmeyle geleceğe daha sağlam adımlar atacaklarına dikkat çeken Selçuk, şunları söyledi:
“Koruma altındaki çocuklarımızın; mesleki ilgi, yetenek ve becerilerinin desteklenmesi ve geliştirilmesi bizim üzerinde hassasiyetle durduğumuz konular arasında yer alıyor. Koruma altında olup çeşitli nedenlerle örgün öğrenime devam etmeyen çocukların mesleki becerilerinin geliştirilmesi, kariyer planlamalarının etkili bir şekilde yapılması, ilgi ve becerilerine yönelik mesleki kursların açılması hedeflerimiz arasında yer alıyor. Koruma altındaki çocuklarımızın yönlendirme sürecinde izlemesini sağlamak için oluşturduğumuz teknik altyapı çalışmalarıyla bu çocuklarımızı yakından takip edeceğiz.”
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!