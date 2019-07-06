İŞKUR Sosyal Çalışma Programı ile ilgili üniversite öğrencileri yaz tatillerinde hem deneyim hem de para kazanabilecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un müjdeyi vermesinin hemen ardından başvurular alındı, başvuru sonuçları ise geçtiğimiz akşam açıklandı. Peki İŞKUR Sosyal Çalışma Program ücreti ne kadar?

İŞKUR SOSYAL ÇALIŞMA PROGRAMI BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA

Sosyal Çalışma Programı'na başvuran adayların büyük bir merakla beklediği sonuçlar açıklandı. 4 Temmuz'da İŞKUR resmi Twitter sayfası üzerinden yaptığı duyuru ile Sosyal Çalışma Programı başvuru sonuçlarının erişime açıldığını açıklandı. İşte İŞKUR Sosyal Çalışma Programı başvuru sonuçları sorgulama sayfası:

İŞKUR SOSYAL ÇALIŞMA PROGRAMI BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

İŞKUR SOSYAL ÇALIŞMA PROGRAMI NE KADAR SÜRECEK?

SÇP’lerin Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında, 3 ay süreyle düzenleneceğini aktaran Bakan Selçuk, program süresinin öğrencilerin tatil süresince kendilerine zaman ayırabilmeleri maksadıyla haftada 3 gün ile sınırlandırıldığını belirtti.

Bakan Selçuk ‘Temmuz ayı itibarıyla başlayacak Sosyal Çalışma Programları ile asıl maksadımız üniversite öğrencisi gençlerimizin iş hayatına girişlerinde en az teknik beceriler kadar önemli olan; takım içinde çalışma, organize olabilme, iletişim kurabilme, analitik düşünme gibi sosyal becerilerini geliştirerek mezun olduktan sonra iş hayatına girişlerini kolaylaştırmaktır. Bu programla öğrencilerimiz toplumsal faydanın yüksek olduğu hizmetlere katılarak iş tecrübesi edinmiş olacaklar’ dedi.

SOSYAL ÇALIŞMA PROGRAMI HAKKINDA MERAK EDİLENLER İÇİN TIKLAYIN

Programlardan bu yaz döneminde en fazla 39 gün, öğrencilik hayatı boyunca ise toplamda 90 gün faydalanılabileceğini ifade eden Selçuk, “Kültürel mirasın restorasyonu, korunması ve tanıtılması, kütüphanelerin bakımı ve düzeni, kamu kurumlarının kültürel ve sosyal hizmetlerinin desteklenmesi alanlarında Sosyal Çalışma Programlarını düzenleyeceğiz.” dedi.

İŞKUR SOSYAL ÇALIŞMA PROGRAMI MAAŞI NE KADAR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Öğrenciler programa katıldıkları her bir gün için 67,36 TL ödeme almaya hak kazanacak. Ayrıca katılımcıların çalıştıkları süre kadar emekliliklerine etki edecek sigortalarını karşılayacağız” dedi.

Öğrenciler, programa katılım sağladıkları her gün için 67,36 TL ödeme almaya hak kazanır. Ayrıca yine bu günler için emekliliğe etki eden sigortaları dâhil tüm sigorta primleri yatırılır. Örneğin; 8 Temmuz tarihinde başlayan programa Pazartesi, Salı ve Çarşamba günlerinde katılım sağlayan kişi Temmuz ayı için 12 gün üzerinden 808 TL net ödeme alır.