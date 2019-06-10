İŞKUR ilanlarına başvuru nasıl yapılır? sorusu İŞKUR üzerinden iş sahibi olmak isteyenler tarafından araştırılıyor. İŞKUR yüzlerce farklı iş kolunda binlerce personel alımı yapacağını güncel açık iş ilanları sayfası üzerinden ilan ediyor. İŞKUR personel alımına dair detaylar haberimizde.

İŞKUR İLANLARINA BAŞVURU NASIL YAPILIR?

İŞKUR açık iş ilanları, İŞKUR'un resmi internet sitesinden herkesin erişimine açık. Temizlik görevlisinden büro memuruna, aşçıdan plastik enjeksiyon üretim elemanına, muhasebeciden grafikere pek çok iş kolundan binlerce personel için iş ilanları yer alıyor. İŞKUR iş ilanlarına ve başvurularına aşağıdaki İŞKUR e-şube bağlantısı üzerinden ulaşabilirsiniz.

İŞKUR E-ŞUBE SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

İŞKUR HAKKINDA

Türkiye İş Kurumu istihdamın korunmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak ve işsizlik sigortası hizmetlerini yürütmek üzere kurulmuştur.

İstihdamın korunması, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak ve işsizlik sigortası hizmetlerini yürütmek üzere kurulan Türkiye İş Kurumu yeni yasa ile;

Kurum, görev alanı genişletilerek klasik iş ve işçi bulma hizmetlerinin yanı sıra, aktif ve pasif işgücü politikalarını uygulayabilecek bir yapıya kavuşturulmuştur.

Katılımcı ve sosyal diyaloğa açık bir örgütlenme modeli benimsenerek; Türkiye'nin istihdam politikasının oluşturulmasına yardımcı olmak üzere, Sosyal tarafların çoğunlukta olduğu, kamu ve üniversite temsilcilerinin de yer aldığı bir Genel Kurul oluşturulmuştur.

Kurumun, en yüksek yönetim, karar, yetki ve sorumluluk taşıyan organı olarak, işçi, işveren ve esnaf ve sanatkarlar temsilcilerinin de içinde bulunduğu Yönetim Kurulu oluşturulmuştur.

İllerde, bölgesel kalkınmada yerel inisiyatifi geliştirmek ve yerel istihdam politikalarını belirlemek üzere İl İstihdam Kurulları oluşturulmuştur.

Yurtiçi ve yurtdışı iş ve işçi bulma faaliyetlerinde bulunmak üzere, Özel İstihdam Bürolarının kurulmasına izin verilerek, Kurumun bu alandaki tekel yetkisi kaldırılmıştır.

İllerde etkin hizmet verebilmek amacıyla, Bölge Müdürlükleri kaldırılarak İl Müdürlükleri oluşturulmuştur.

Kurumun görevlerini etkin bir şekilde yerine getirebilmesi amacıyla, nitelikli personel istihdamını sağlamak üzere kariyer meslek olarak İstihdam ve Meslek Uzmanlığı ihdas edilmiştir.