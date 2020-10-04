Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 4 Ekim Cuma günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Arnavutköy ve Beykoz ilçelerinde 4 Ekim günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 4 EKİM 2020

İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Yeşilbayır Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 04.10.2020 04:27 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.10.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : İshaklı Mah,Cumhuriyet Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 04.10.2020 11:16 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.10.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.