İstanbul'da su kesintileri

İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Bahçelievler, Beyoğlu, Beşiktaş, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer, Silivri, Ümraniye ve Şişli ilçelerinde 3 Aralık günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...
İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 3 ARALIK 2020
|İlçe
|:
|Bahçelievler
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Soğanlı Mah
|Arıza Sebebi
|:
|150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|03.12.2020 12:26
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 3.12.2020 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Beyoğlu
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Kaptanpaşa Mah,Hüseyinağa Mah,Halıcıoğlu Mah,Sütlüce Mah,Kocatepe Mah,Kılıç Ali Paşa Mah,Cihangir Mah,Bülbül Mah,Bostan Mah,Hacı Ahmet Mah,Gümüşsuyu Mah,Fetihtepe Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Terfi Merkezi Arızası
|Açıklama
|:
|Kağıthane Eski Terfi Merkezinde Bakım Onarım Çalışması Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır.
|Başlama Tarihi
|:
|03.12.2020 14:40
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 3.12.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Beşiktaş
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Vişnezade Mah,Muradiye Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Terfi Merkezi Arızası
|Açıklama
|:
|Kağıthane Eski Terfi Merkezinde Bakım Onarım Çalışması Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır.
|Başlama Tarihi
|:
|03.12.2020 14:40
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 3.12.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Eyüpsultan
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Alibeyköy Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Terfi Merkezi Arızası
|Açıklama
|:
|Kağıthane Eski Terfi Merkezinde Bakım Onarım Çalışması Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır.
|Başlama Tarihi
|:
|03.12.2020 14:40
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 3.12.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Kağıthane
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Seyrantepe Mah,Merkez Mah,Çeliktepe Mah,Çağlayan Mah,Gültepe Mah,Emniyetevler Mah,Hamidiye Mah,Gürsel Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Terfi Merkezi Arızası
|Açıklama
|:
|Kağıthane Eski Terfi Merkezinde Bakım Onarım Çalışması Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır.
|Başlama Tarihi
|:
|03.12.2020 14:40
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 3.12.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Sarıyer
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yeniköy Mah,Ferahevler Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|03.12.2020 09:04
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 3.12.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Silivri
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Kavaklı Mah[Kavaklı Cumhuriyet Mah]
|Arıza Sebebi
|:
|Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
|Başlama Tarihi
|:
|03.12.2020 13:58
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 3.12.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Ümraniye
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Tantavi Mah
|Arıza Sebebi
|:
|300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|03.12.2020 13:57
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 3.12.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Şişli
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Mecidiyeköy Mah,Merkez Mah,Halide Edip Adıvar Mah,Kuştepe Mah,İnönü Mah,İzzet Paşa Mah,Mesrutiyet Mah,Paşa Mah,Halaskargazi Mah,Cumhuriyet Mah,Duatepe Mah,19 Mayıs Mah,Bozkurt Mah,Fulya Mah,Gülbahar Mah,Ergenekon Mah,Feriköy Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Terfi Merkezi Arızası
|Açıklama
|:
|Kağıthane Eski Terfi Merkezinde Bakım Onarım Çalışması Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır.
|Başlama Tarihi
|:
|03.12.2020 14:40
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 3.12.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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