İstanbul'da su kesintileri

İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Bahçelievler, Beyoğlu, Beşiktaş, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer, Silivri, Ümraniye ve Şişli ilçelerinde 3 Aralık günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 3 ARALIK 2020