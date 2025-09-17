Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam İSKİ İstanbul su kesintileri 17 Eylül 2025 Çarşamba | Bugün İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

        İstanbul su kesintisi sorgulama ekranı 17 Eylül Çarşamba: İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

        İSKİ İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve mahallelere ilişkin açıklamalarda bulundu. İstanbul'da su tedarik hizmeti veren İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 17 Eylül Çarşamba günü İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda su kesintisi meydana gelecek ilçeler ve mahalleleri sorgulama ekranı sunuyor. İşte İSKİ tarafından yayınlanan güncel duyurular ile sorgulama sayfası...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.09.2025 - 01:46 Güncelleme: 17.09.2025 - 01:46
        • 1

          İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi il genelinde hangi ilçe ve mahallelerde su kesintisi yaşanacağını günlük olarak açıklıyor. İSKİ kendi sitesi üzerinden su kesintisi yaşanacak ilçeleri sorgulama imkanı sunuyor. Peki, İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İşte 17 Eylül 2025 İSKİ planlı su kesintileri...

        • 2

          İSTANBUL SU KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

          Suların ne zaman kesileceği, hangi ilçelerde kesileceği ve bu kesintilerin ne kadar süreceğini aşağıda yer alan linke tıklayarak kolayca öğrenebilirsiniz.

        • 3
