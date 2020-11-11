İstanbul'da su kesintileri

Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 11 Kasım Çarşamba günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Başakşehir, Beykoz, Beylikdüzü, Güngören, Kadıköy, Kartal, Sultangazi, Çatalca ve Ümraniye ilçelerinde 11 Kasım günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 11 KASIM 2020



İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : Şahintepe Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 11.11.2020 11:13 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.11.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : Yeni Mahalle,Soğuksu Mah,Çubuklu Mah,İncirköy Mah,Çiğdem Mah,Paşabahçe Mah,Göksu Mah,Anadolu Hisarı Mah,Göztepe Mah,Kanlıca Mah,Gümüşsuyu Mah Arıza Sebebi : Ana İsale Hattına Vana Montajı / Değişimi Açıklama : Elmalı?Üsküdar 700 Mm İsale Hattında Yapılacak Vana Değışımı Ve Bakım Onarım Çalışmaları Sebebıyle Beslenen Bölgelere Su Verılemeyecektır. Başlama Tarihi : 11.11.2020 09:39 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.11.2020 tarihinde saat 8:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beylikdüzü Etkilenen Mahalleler : Büyükşehir Mah,Barış Mah Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 11.11.2020 10:59 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.11.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Güngören Etkilenen Mahalleler : Sanayi Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 11.11.2020 11:19 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.11.2020 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Kadıköy Etkilenen Mahalleler : Osmanağa Mah,Caferağa Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 11.11.2020 09:58 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.11.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Kartal Etkilenen Mahalleler : Yalı Mahallesı Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 11.11.2020 11:18 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.11.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Sultangazi Etkilenen Mahalleler : Yunus Emre Mah,Zübeyde Hanım Mah,75Yıl Mah,Gazi Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 11.11.2020 11:01 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.11.2020 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Çatalca Etkilenen Mahalleler : Kabakça Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı Başlama Tarihi : 11.11.2020 09:06 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.11.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Ümraniye Etkilenen Mahalleler : Tatlısu Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 11.11.2020 09:47 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.11.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.