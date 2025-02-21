İSKİ baraj doluluk oranı: İstanbul'da barajlardaki su seviyesi ne kadar oldu, yüzde kaç?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından 20 Şubat 2025 tarihinde açıklanan verilere göre, İstanbul'daki barajların genel doluluk oranı %69,04 olarak kaydedilmişti. Kar yağışı sonrası güncel baraj doluluk oranı yenilendi. Peki 21 Şubat bugün barajlardaki doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte güncel doluluk oranları
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İSKİ İstanbul baraj doluluk oranını güncel olarak duyuruyor. İstanbul'da meydana gelen son yağışların ardından 21 Şubat tarihinde barajların yüzde kaç olduğu ve doluluk oranları merak ediliyor. Peki, 21 Şubat İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
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21 ŞUBAT 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ tarafından açıklanan son veriye göre barajlardaki doluluk oranı yüzde 70,05 olarak açıklandı.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
Ömerli Barajı 74.43
Darlık Barajı 65.44
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Elmalı Barajı 91.71
Terkos Barajı 72.1
Alibey Barajı 57.06
Büyükçekmece Barajı 66.48
Sazlıdere Barajı 52.41
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Istrancalar Barajı 99.12
Kazandere Barajı 77.36