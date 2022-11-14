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Haberler Gündem İstanbul İSKİ açıkladı: İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler belli oldu! 14 Kasım 2022 İSKİ duyurusu ile İstanbul'da sular saat kaçta gelecek?

İSKİ açıkladı: İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler belli oldu!

İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler belli oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) duyurusu ile İstanbul'da suların ne zaman geleceği açıklandı. İSKİ arıza duyurusuna göre; İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde 8 saat su kesintisi yaşanacak. İşte 14 Kasım Pazartesi İSKİ su kesintisi duyuruları...

Giriş: 14.11.2022 - 12:55 | Güncelleme: ABONE OL
İSKİ açıkladı: İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler belli oldu! 14 Kasım 2022 İSKİ duyurusu ile İstanbul'da sular saat kaçta gelecek?

14 Kasım Pazartesi bugün İstanbul'un hangi ilçelerinde su kesintisi yaşanacağı sorgulanıyor. İstanbul'un Avrupa ve Anadolu Yakası'nda su kesintisi meydana gelecek ilçeler İSKİ tarafından açıklandı. İşte İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) su kesintisi duyuruları...

14 KASIM 2022 İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti
İlçe : ARNAVUTKÖY
Etkilenen Mahalleler : YASSIÖREN MAH,HASTANE MAH,HADIMKÖY MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 200 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-11-14 10:50:07.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.11.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : BAŞAKŞEHİR
Etkilenen Mahalleler : BAHÇEŞEHİR 1KISIM MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-11-14 10:54:52.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.11.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : BEYKOZ
Etkilenen Mahalleler : RÜZGARLIBAHÇE MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-11-14 12:00:03.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.11.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir

Arıza Kesinti
İlçe : KADIKÖY
Etkilenen Mahalleler : SUADİYE MAH,BOSTANCI MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-11-14 09:48:31.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.11.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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