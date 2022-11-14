14 Kasım Pazartesi bugün İstanbul'un hangi ilçelerinde su kesintisi yaşanacağı sorgulanıyor. İstanbul'un Avrupa ve Anadolu Yakası'nda su kesintisi meydana gelecek ilçeler İSKİ tarafından açıklandı. İşte İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) su kesintisi duyuruları...

14 KASIM 2022 İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI