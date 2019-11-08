İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi olacak? Sular ne zaman gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 8 Kasım Cuma günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'da Başakşehir, Arnavutköy, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Sarıyer ve Üsküdar ilçelerinde 8 Kasım Cuma günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İSKİ 8 Kasım İstanbul su kesintileri...

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER - 8 KASIM 2019

İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Hicret Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-11-08 09:13:25.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.11.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : Ziya Gökalp Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-11-08 10:06:12.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.11.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Esenler Etkilenen Mahalleler : Turgut Reis Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-11-08 11:31:51.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.11.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Esenyurt Etkilenen Mahalleler : Osmangazi Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-11-08 12:12:42.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.11.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : Mithatpaşa Mah,Mimar Sinan Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-11-08 11:48:19.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.11.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Fatih Etkilenen Mahalleler : Yavuz Sultan Selim Mah,Zeyrek Mah,Ali Kuşçu Mah,Cibali Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-11-08 11:11:01.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.11.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Sarıyer Etkilenen Mahalleler : Emirgan Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-11-08 10:48:34.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.11.2019 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.