19 ARALIK 2018 ÜYE GİRİŞİ HESABIM
Yemekteyiz yarışmasındaki sert çıkışlarıyla Türkiye'de tanınan, daha sonra Masterchef yarışmasına katılıp diskalifiye olan Murat Özdemir, Instagram hesabından insanın kanını donduran görüntüler paylaştı.
Özdemir, izleyenlerin buz kestiği görüntülerde evinde beslediği papağanın boğazını sıktı ve nefessiz kalan zavallı canlıya bir ismi ezberletmeye çalıştı. Bir de üzerine küfürler savurdu.
Papağana yaptığı işkence videosunu sosyal medya hesabından paylaşarak tüm Türkiye'nin tepkini çeken Murat Özdemir gözaltına alınırken zavallı hayvan İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerince koruma altına alındı.
Peki parlak renkli, tombul gövdeli, kalın ve kıvrık gagalı olarak tanınan papağanların evde beslenebiliyor mu ya da evcil hayvanlar mı? Papağanlar aslında insan sesini ve melodileri ezberleyerek tekrarlama kabiliyetlerinden dolayı binlerce yıldan beri kafeslerde tutuldu, evcilleştirildi.
Kayıtlara bakacak olursak Britanya Adaları'nda evcil hayvan olarak ilk kez 1504 yılında beslendi. Daha sonra Kral VIII.Henry Tudor Afrika gri papağanı bakmaya başladı. Büyük İskender, topraklarındaki insanları milattan önce 327 yılında yeşil papağan türüyle tanıştırdı. İşte bu nedenle İskender papağan türünün ismi Büyük İskender'den geliyor. Papağanların ayrıca Brezilya'da 5000 yıl, Hindistan'da 3000 yıl, Mısır'da 2000 yıl ve Çin'de 1800 yıl önce kafeste tutulduğuna dair kayıtlar var.
Papağanların 1800'lü yıllarda Avrupa'da zenginlerin en büyük eğlencelerinden biriydi. Ancak 1920'li yıllarda papağan ateşi hastalığının yayılmasıyla bu popülarite azaldı. Ancak her papağan evcil hayvan olarak besleniyor muydu, bu sorunun cevabı tabii ki hayır.
Dünyada 350'yi aşkın papağan türü bulunuyor. Sıcak iklimlerde gruplar halinde yaşayan papağanlar genellikle tropikal ormanlardaki ağaçlarda yaşıyor. Çok kuvvetli hafızaları sayesinde öğrendikleri sözcükleri anlamlarını bilmeden tekrar ediyorlar. Sevimlilikleri ve konuşma yetenekleri sayesinde de yüzyıllardır insanlar tarafından besleniyor.
Papağanlar kuşlar sınıfı içerisinde en gelişmiş canlılar arasında gösteriliyor, sebep-sonuç ilişkisi kurmakta oldukça başarılılar. Örneğin telefon çaldığında 'alo' ya da kapı çaldığında 'kim o' gibi kelimeleri söyleyebiliyorlar. Ortalama ömürleri 70 yıl kadar olan papağanlar, kafeste tutulduğunda ise 30-40 yıl yaşayabiliyorlar.
Çok konuşkan olduğu için sevilen ve evde beslenen papağan türleri arasında; muhabbet kuşları, sultan papağanı, cennet papağanı, ara papağanı, kakadu papağanı, jako papağanı, İskender papağanı, Amazon papağanı gösteriliyor.
Murat Özdemir'in işkence yaptığı zavallı canlının en konuşkan papağan türlerinden jako papağanı olduğu biliniyor.
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